Van der Bellen: „Bin begeisterter Großstädter“

In elf Tagen wird Österreichs Bundespräsident gewählt. Daher sind die beiden Kandidaten für die Stichwahl zu Gast bei Radio Wien. Den Beginn machte Alexander Van der Bellen, der im Studio unter anderem seine Qualitäten als Maler bewies.

Mit Kaffee und dem Wunschhit „Back to Black“ von Amy Winehouse startete der Hofburg-Kandidat Alexander Van der Bellen seinen Besuch bei „Politiker zum Frühstück“ im Radio Wien-Studio. „Eine Stimmung, die einen immer wieder berührt“, erklärte der ehemalige Chef der Grünen und Wirtschaftsprofessor seine Songauswahl.

Riesenrad als Kindheitserinnerung

Eigentlich wollte Van der Bellen einmal Architekt werden. „Allerdings musste ich im Gymnasium feststellen, dass meine räumliche Vorstellungskraft miserabel ist.“ Dass der 72-Jährige zeichnen kann, bewies er allerdings. Van der Bellen malte auf ein Blatt Papier, was ihn mit Wien verbindet.

Das Ergebnis: Das Riesenrad mit dem Stephansdom im Hintergrund. Laut Van der Bellen handelt es sich dabei um eine Kindheitserinnerung. „Ich bin ja ursprünglich in Wien geboren, in Tirol aufgewachsen, aber nach dem Staatsvertrag war ich öfters in Wien.“ Van der Bellen sagt, er ist ein begeisterter Großstädter. „Aber hin und wieder muss ich wieder in die Berge.“

Eigene Sprache im Kaunertal

Mitte Dezember feiert Van der Bellen seinen ersten Hochzeitstag. Trotz des dichten Terminkalenders sieht sich das Paar oft genug, meint Van der Bellen. „Wir sehen uns in der Früh und am Abend fast immer (...) Das ist kein Drama.“ Der Tiroler aus dem Kaunertal versteht seine Frau, die aus Oberösterreich kommt, auch, wenn sie Dialekt spricht. „Ich war als Kind und Jugendlicher regelmäßig vier Wochen am Attersee im Sommer.“ Wenn Van der Bellen allerdings in seinen Tiroler Dialekt verfällt, wird es für seine Frau schwierig: „Im Kaunertal rede ich schon eine eigene Sprache.“

Van der Bellen mit Tiroler Dialekt

Zum Thema Hasspostings und „schmutziger Wahlkampf“ sagt Van der Bellen, dass man natürlich jeden Tag zur Mäßigung aufrufen muss. „Ich würds nicht dramatisieren wollen, das hat es früher auch gegeben, nur ist man früher am Stammtisch gesessen und hat sich ausgetauscht. Der eine hat halt gewettert, der andere hat gesagt, gib wieder eine Ruhe. Dann hat man ein Bier getrunken und ist wieder nach Hause gegangen (...) Das neue an dieser Art an Internetgeschichte ist, dass man verharren kann in seiner sogenannten Echokammer. Also nur noch Menschen wahrnimmt, die diese selbe Meinung haben, die man auch hat.“

Immer drei Cent in der Hosentasche

Eines hat Van der Bellen immer in der Hosentasche: „Ich hab diesen harmlosen Aberglauben, dass drei einzelne Ein-Cent-Münzen etwas sind, das mir möglicherweise Glück bringt.“

Van der Bellen ist evangelisch getauft, aber nach einem Streit mit einem Pfarrer aus der Kirche auszutreten. „Ja, das war eine blöde Geschichte. Das ist ja kein hinreichender Grund aus der Kirche auszutreten, es gibt immer einen Pfarrer oder Bischof, an dem einen was nicht passt. Insofern bin ich nicht stolz drauf.“

Zum Thema Burkaverbot sagt Van der Bellen: „Jeder Art von Vollverschleierung ist mir zutiefst unsympathisch, geradezu unheimlich sogar. Aber gleich mit einem gesetzlichen Verbot vorzugehen, da würde ich sehr vorsichtig sein. Vielleicht richtet man da mehr Schaden als Nutzen an.“

