Frau im vierten Stock aus Fenster gestoßen

In der Leopoldstadt soll ein 31-jähriger Mann seine Freundin aus dem Fenster im vierten Stock gestoßen haben. Die Frau konnte sich mit letzter Kraft an der Fensterbank festhalten, bevor sie von Polizisten gerettet wurde.

Um 5.00 Uhr alarmierte die 22-Jährige noch selbst die Polizei, da ein Streit mit ihrem Freund zu eskalieren drohte. Als die Polizisten kurz darauf zum Haus in der Engerthstraße kamen, hörten sie bereits ihre Hilfeschreie aus dem vierten Stock.

Frau hielt sich an Fensterbank fest

Die Wohnungstür stand offen, in der Wohnung trafen sie auf einen Mann, der aber keine Angaben machte. Die Frau schrie weiter um Hilfe. In der Küche entdeckten die Polizisten ein offenstehendes Fenster. "Sie sind dann sofort zu diesem Fenster und außerhalb dieses Fensters haben sie eine Frau gesehen, die sich nur noch mit ihren Händen an der Fensterbank festgehalten hat. Sie haben sofort reagiert und die Frau ins Innere der Wohnung gezogen“, schildert Michaela Rossmann gegenüber „Radio Wien“.

Verdacht auf Mordversuch

Die Frau blieb unverletzt und gab an, dass ihr Freund sie aus dem Fenster gestoßen haben soll. Er wird wegen Verdachts des Mordversuchs festgenommen.