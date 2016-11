Wiener Linien warnen vor Taschendieben

Der erste Einkaufssamstag steht vor der Tür. Deshalb seien auch viele Diebe in den Wiener U-Bahnen unterwegs. Die Wiener Linien starten deshalb eine Kampagne gegen Taschendiebe. Sie informieren auf Plakaten und in Durchsagen.

An Wochenenden und am achten Dezember gibt es immer ab 16.00 Uhr in den U-Bahn-Stationen Durchsagen, in denen vor Dieben gewarnt wird. In den Stoßzeiten sind sie halbstündlich zu hören. Die Warnung vor Dieben soll Aufmerksamkeit schaffen, so Daniel Amann von den Wiener Linien: „Weil eben mehr Menschen unterwegs sind, womöglich auch mehr Ablenkung da ist. So soll eben sichergestellt sein, dass die Leute noch mehr auf ihre Sachen achten.“

Zusätzlich erinnern die Wiener Linien während der gesamten Weihnachtszeit auf Info- und Videoscreens sowie auf Plakaten, die Wertgegenstände sicher aufzubewahren und die Taschen geschlossen zu halten. In Kooperation mit den Wiener Linien sind auch die Beamten der Wiener Polizei verstärkt im Netz und auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, und zwar sowohl in Uniform, als auch in Zivil.