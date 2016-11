Weihnachtsbeleuchtung auf Ring ausgeweitet

Ab heute erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung auf der Ringstraße. In diesem Jahr wurde sie ausgeweitet. Insgesamt soll es laut Wirtschaftskammer in 37 Wiener Einkaufsstraßen und Grätzeln eine Weihnachtsbeleuchtung geben.

Die Beleuchtung am Ring war voriges Jahr zum ersten Mal aufgehängt worden, heuer wurde sie erweitert - mehr dazu in Ring erstmals weihnachtlich beleuchtet. Zusätzlich zu Stubenring, Schubertring und Kärntnerring werden nun auch Parkring und Opernring bis 6. Jänner 2017 beleuchtet.

Für die Kosten der Beleuchtung kommt die Wirtschaftskammer zur Gänze auf - man erwartet sich davon einen internationalen Werbewert. „Die beleuchtete Ringstraße ist auch Symbol für die Weltstadt Wien“, sagte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Die Kosten wollte die Kammer trotz mehrmaliger Nachfrage nicht bekanntgeben.

ORF Wien

190 Kilometer Kabel für Weihnachtsbeleuchtung

Grundsätzlich übernehmen die Hälfte der Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer, die andere Hälfte zahlen die Geschäfte. Insgesamt setzen heuer in Wien 37 Einkaufsstraßen und Grätzel auf eine eigene Weihnachtsbeleuchtung, heißt es von der Wirtschaftskammer.

Erstmals eine Beleuchtung gibt es in der Seestadt Aspern und in der Dorotheer- und der Annagasse im ersten Bezirk. Insgesamt erstrahlen die Wiener Einkaufsstraßen laut Kammer heuer in „rund 2,2 Millionen Lichtpunkten. Rund 190 Kilometer Kabel wurden verlegt“.

APA/Neubauer

Erstmals keine Beleuchtung in der Landstraße?

Doch einige Einkaufsstraßen haben noch Probleme mit der Finanzierung. „Derzeit fehlen noch rund 4.500 Euro. Insgesamt müssen die Geschäftsleute für die Beleuchtung auf der Landstraßer Hauptstraße rund 11.000 Euro aufbringen“, sagt der Obmann der Landstraßer Kaufleute, Klaus Brandhofer. Weitere 11.000 Euro kommen von der Stadt und der Wirtschaftskammer. Brandhofer hofft nun, dass einige „Kaufleute doch noch mitzahlen wollen“.

In der Mariahilfer Straße ist die Beleuchtung zwar schon aufgehängt, man kämpfe aber noch um die Finanzierung, heißt es vom Club der Kaufleute dort. Auch in der Hernalser Hauptstraße fehlt wieder das Geld für eine Beleuchtung.