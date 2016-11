Humanoide Roboter an TU Wien

In der Roboter-Woche gewähren auch heimische Universitäten Einblick in ihre Arbeit. Am Freitagabend zeigt die Technische Universität (TU) Wien etwa einen humanoiden Roboter und einen Haushaltsroboter.

Am Freitag präsentiert die TU Wien in einer „Langen Nacht der Roboter“ mehrere Roboter, darunter den Haushaltshilfe-Robo „Hobbit“ oder den humanoiden Roboter „Romeo“. Die FH Technikum öffnet ihre Digitale Fabrik, die Wissenschafter von Profactor zeigen Interessierten ihre Roboter-Lösungen.

Von 16:00 bis 22:00 werden mehrere Roboter in der Digitalen Fabrik präsentiert. Mit der Digitalen Fabrik würde ein Pilotraum existieren, in dem automatisierte Produktionsprozesse von morgen physisch aufgebaut und zugleich als digitales Abbild simuliert werden können, heißt es in einer Aussendung der FH Technikum.

Roboter als Haushaltshilfe

Eine Herausforderung ist es, wenn sich ein Roboter selbstständig in seiner Umgebung zurechtfinden soll. Über bestimmte Kamerasysteme kann die Umgebung erkannt werden, das wird derzeit an der TU Wien am Roboter „Hobbit“ getestet. Der Roboter soll bereits in wenigen Jahren als Haushaltshilfe dienen können.

Zu sehen gibt es an der TU Wien auch den humanoiden Roboter Romeo. Er wird über eine Augmented-Reality- Brille gesteuert. In Simulationen kann man Roboter virtuell ausprobieren, etwa einen Unterwasserroboter. Für Kinder und Jugendliche gibt es die Möglichkeit einen Miniroboter zu programmieren. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Link: