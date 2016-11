Villa Beer: Umbau vom Tisch

Die denkmalgeschützte Villa Beer in Hietzing gilt als Architekturjuwel. Vor kurzem hatten Experten Alarm geschlagen, weil der Eigentümer Umbaupläne eingereicht hat. Doch diese sind laut Denkmalamt nun vom Tisch.

Runde Fenster, Erker, Balkone und Terrassen: Die Villa Beer von Architekt Josef Frank in der Wenzgasse gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke im privaten Wohnbau der 1920er- und 30er-Jahre. Der Eigentümer - eine Privatstiftung mit Sitz in Wien - wollte unter anderem einen Lift und eine zusätzlich Treppe in die denkmalgeschützte Villa einbauen, um die Villa in mehrere Wohnungen unterteilen zu können - mehr dazu in Kritik an Umgestaltungsplänen für Villa Beer.

zurück von weiter

Das Bundesdenkmalamt hatte eine Prüfung der Pläne und eine Begehung angekündigt. Doch laut Denkmalamt hat die Stiftung nun die Umbaupläne zurückgezogen. „Der Eigentümer setzt die Überlegungen nicht um, das ist auch schriftlich festgehalten“, sagt Friedrich Dahm vom Bundesdenkmalamt gegenüber Radio Wien. Die Begehung sei damit nicht mehr notwendig.

„Werden auch in Zukunft einen Blick darauf haben“

Bei Docomomo, einer Gesellschaft, die sich für die Erhaltung wichtiger moderner Baudenkmäler einsetzt, spricht man von einer klugen Entscheidung des Eigentümers. „Wir werden aber auch in Zukunft einen Blick darauf haben. Es ist eines der heikelsten Objekte, die noch nicht restauriert sind. Es ist sicherlich die öffentliche Hand gefordert den Eigentümer nicht im Regen stehen zu lassen“, sagt Axel Hubmann von Docomomo.

Das Denkmalamt sieht das „Haus an sich ganz gut in Schuss“. Die Fassade und das Dach seien in Ordnung und es bestehe „in keinster Weise eine Gefährdung“, sagt Dahm vom Denkmalamt.

„Haus geht vor die Hunde“

Bereits im März kritisierte die Architektin und Frank-Expertin Claudia Cavallar im „Wien heute“-Interview, dass das Gebäude verfällt. „Es kann nicht sein, dass kleine Orte in Tschechien es schaffen, Adolf Loos-Häuser zu kaufen und dem Publikum zugänglich zu machen - und dieses Haus geht vor die Hunde“, so Cavallar.

Von wegen IKEA - Josef Frank gilt in seiner Wahlheimat Schweden als der wichtigste Design-Revolutionär des 20. Jahrhunderts.

Alles, was sich ursprünglich im Haus befunden hatte, wurde von Josef Frank selbst entworfen. Frank prägte in der Emigration das skandinavische Design wesentlich mit - mehr dazu in „Schönheit für alle“: Josef Frank im MAK. Im Frühjahr haben 2.500 Besucher das Haus im Rahmen einer Führung besichtigt - mehr dazu in Baujuwel von Josef Frank: Villa Beer verfällt.

Link: