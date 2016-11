Goldbarren gestohlen: Diebe verhaftet

Nachdem ein Diebesduo am vergangenen Freitag einem 75-Jährigen mehrere Goldbarren gestohlen hatte, war es eine Woche darauf weniger erfolgreich. Beim Ausspähen neuer, möglicher Opfer wurde es festgenommen.

Die Verdächtigen gingen wenige Tage nach der ersten Tat erneut in eine Bank in der Wiener Innenstadt, um dort neue, mögliche Opfer auszuspähen. Ein Bankangestellter verständigte jedoch die Polizei, die das Duo festnahm. Im Falle der Goldbarren gingen die mutmaßlichen Täter - es gilt die Unschuldsvermutung - laut den Angaben der Wiener Polizei geduldig vor, denn sie verfolgten ihr Opfer, nachdem dieses das Edelmetall erworben hatte, in ein Restaurant am Rennweg.

Geduldiges Vorgehen

Dort warteten die beiden Männern den Ermittlungen zufolge einen günstigen Moment ab, um dem 75-Jährigen die Barren im Wert von 15.000 Euro aus der Jackentasche zu stehlen. Die Tatverdächtigen - laut Polizeiangaben ein 60-jähriger und ein 65-jähriger Bosnier jeweils mit gefälschten Pässen zur Identitätsverschleierung - leugnen den Diebstahl.

Jedoch gibt es Videoaufzeichnungen aus dem Geldinstitut, die die beiden Verdächtigen zeigen, wie sie ohne Bankgeschäfte abzuwickeln dort Kunden beobachten. Diese Aufzeichnungen waren auch dem Bankangestellten bekannt, der die beiden Männer dadurch am Donnerstag wiedererkannt und infolge die Exekutive verständigt hat. Die Tatverdächtigen wurden unmittelbar nach dem Verlassen der Bank festgenommen und befinden sich in Haft.