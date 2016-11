Yoga- und Vegan-Planet unter einem Dach

Zum dritten Mal findet in Wien die Messe Yoga Planet und Vegan Planet statt. Bis Sonntagabend präsentieren im MAK mehr als 100 Aussteller ihre Angebote, rund 30 internationale Yogalehrer stellen unterschiedliche Yogastile vor.

„Mit der Yoga Planet und der Vegan Planet wollen wir zum einen jene ansprechen, die sich für Yoga oder eine vegane Lebensweise interessieren, sich aber in dem Dschungel von Angeboten nicht wirklich auskennen“, sagt Mitinitiatorin Birgit Pöltl. Es gehe weniger darum zu missionieren, sondern vielmehr darum, zu informieren und mit eventuellen Vorurteilen aufzuräumen. Zum anderen soll die Messe ein Beitrag sein, um die Yoga- und Vegan-Community in Österreich zu vereinen, zu stärken und zusammenzuhalten.

ORF

Zwei Messen, zahlreiche Angebote zu zwei Themen, die immer mehr Menschen in Wien bewegen und interessieren: In Österreich eröffnet ein Yogastudio nach dem anderen, in den Supermarktregalen finden sich immer öfter vegane Produkte. Trends, die auch in Wien immer mehr Anhänger finden - mehr dazu in Start zum größten veganen Sommerfest und Burggarten wird zum Yoga-Studio.

Viele Angebote zum Mitmachen

Dass es sich mittlerweile um mehr als nur einen Trend handelt, wollen die Yoga Planet und die Vegan Planet, nach Angaben der Veranstalter die größte Publikumsmesse für Yoga und veganen Genuss, zeigen. Geboten werden nicht nur mehr als 100 Fachaussteller, die unter anderem Angebote aus den Bereichen Kulinarik, öko-faire Mode, Naturkosmetik, Schmuck, Urlaub oder Wellness bieten.

Auch das Rahmenprogramm lädt dazu ein, aktiv zu werden: Mehr als 30 nationale und internationale Yogalehrer präsentieren an die 30 unterschiedlichen Yogastile und laden gleichzeitig zum Mitmachen ein. Mit dabei sind etwa Patrick Broome, Yogalehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft, oder Peter Poeckh, als Yogalehrer bekannt durch jahrelange Auftritte in ORF-Sendungen wie „Heute leben“ oder „Yogamagazin“ (ORF Sport+).

Fachvorträge und Kochshows

Mehr als 50 Fachvorträge sind geplant, darunter etwa von Clemens G. Arvay, dem Autor von „Biophilia“. In einer „Genuss-Arena“ können Besucher nicht nur vegane Köstlichkeiten ausprobieren, sondern auch bei Koch- und Backshows Profis über die Schultern schauen.

Die Yoga Planet und Vegan Planet Wien 2016 hat noch am Samstag von 9.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

