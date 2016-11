SPÖ-Diskussion: Häupl wendet sich an Mitglieder

Angesichts der hitzigen Richtungsdebatte innerhalb der Wiener SPÖ hat sich Bürgermeister Michael Häupl nun per Videobotschaft an die eigenen Parteimitglieder gewandt. Er fordert Personaldebatten außerhalb der Öffentlichkeit.

„Liebe Freunde - und für alle, die’s gern hören: liebe Genossinnen und Genossen“, beginnt Häupl seine Botschaft. Viele Mails, Telefonate und Gespräche habe es in den vergangenen Tagen gegeben, sagt Häupl am Anfang des knapp dreiminütigen Videos, das laut APA-Informationen am Freitag an alle Mitglieder verschickt worden ist.

YouTube.com-Screenshot

Personelle Diskussionen „am Ende des Tages“

„Ich verstehe die Sorge, die in vielen dieser Gespräche und dieser Kontakte zum Ausdruck gekommen ist, über die derzeitige Diskussion in der Wiener Sozialdemokratie“, lässt der Parteichef - an einen Stehtisch gelehnt - wissen.

Man werde nun eine inhaltliche Diskussion führen, sagt Häupl und verweist auf die bereits angekündigte Themenliste, die erstellt werden soll. Und weiter: „Ja, natürlich kann es am Ende des Tages sein, dass wir auch personelle Diskussionen zu führen haben - aber im Wohnzimmer, nicht am Balkon.“ Man werde wieder mit aller Kraft für die Stadt und die Arbeitnehmer arbeiten, forderte Häupl ein. Schlusssatz: „Also: Ich glaub, wir kriegen das hin.“

Landesparteisekretärin Sybille Straubinger kommt im letzten Drittel zu Wort. Sie bedankt sich für Kritik, die Anregungen und Ideen der Genossen und verspricht, diese ernst zu nehmen.

