Schüsse vor Wohnung: Mann schwer verletzt

In Meidling ist ein Mann am frühen Nachmittag durch einen Beinschuss schwer verletzt worden. Der Täter dürfte an der Tür geläutet haben, nach einem Gespräch mit einem Mann in der Wohnung gab er gleich mehrere Schüsse ab.

Gegen 13.00 Uhr dürfte der derzeit noch unbekannte Täter an der Tür der Wohnung in der Krichbaumgasse in Meidling geläutet haben. Ihm wurde geöffnet, woraufhin der Mann die Wohnung betrat, so die ersten Erkenntnisse des Landeskriminalamts. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein 37-jähriger Mann, dessen Frau sowie die sechs gemeinsamen Kinder, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

„Der Mann dürfte mit dem Täter in tschetschenischer Sprache gesprochen und ihn aus der Wohnung und ins Stiegenhaus gedrängt haben“, so Eidenberger gegenüber Radio Wien. In dem Stiegenhaus gab der Täter mehrere Schüsse aus einer Faustfeuerwaffe ab. Einer der Schüsse traf das Opfer im Kniebereich. Danach ergriff der Schütze die Flucht.

APA/Georg Hochmuth

Schwangere Frau und Kinder unverletzt

Die Waffe hatte ein Kaliber von neun Millimetern. Mindestens eine Hülse wurde von der Spurensicherung sichergestellt. Die Ehefrau des Mannes verständigte den Notruf. Der 37-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine schwangere Frau und die sechs Kinder bleiben unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Täter um einen Landsmann des Opfers handelt. Die Kinder gaben in einer ersten Befragung an, dass die beiden Männer tschetschenisch gesprochen und sich offenbar gekannt hatten.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Beamte des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungsarbeiten aufgenommen und „werden sich die Hintergründe dieser Schussabgabe genau anschauen“, so Eidenberger.