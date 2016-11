Mord am Brunnenmarkt: Prozess startet

Heute findet der Prozess um jenen Mann statt, der im Mai am Brunnenmarkt eine Frau mit einer Eisenstange erschlagen haben soll. Für Aufregung sorgten im Vorfeld nicht nur eine Sonderkommission, sondern auch ein Gutachten.

Der mutmaßliche Täter - ein 21 Jahre alter Obdachloser aus Kenia - hatte am Morgen des 4. Mai 2016 eine 54 Jahre alte Frau auf ihrem Weg zur Arbeit mit einer Eisenstange erschlagen. Er war laut einem psychiatrischen Gutachten im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Der gebürtige Kenianer leidet an einer paranoiden Schizophrenie und gilt damit als nicht schuldfähig - mehr dazu in Brunnenmarkt: Täter geistig abnorm.

Die Staatsanwaltschaft hat folglich keine Mordanklage erhoben, sondern einen Antrag auf - zeitlich unbefristete - Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht. Darüber muss nun ein Schwurgericht am Wiener Straflandesgericht entscheiden.

Caritas Wien

Gutachten: Tat hätte verhindert werden können

Für Aufregung kurz vor Prozessbeginn sorgte ein im Ermittlungsverfahren eingeholtes psychiatrisches Gutachten. Dieses besagt, dass die Bluttat möglicherweise zu verhindern gewesen wäre, wenn die Behörden konsequent reagiert und den psychisch kranken Mann rechtzeitig in Behandlung gebracht hätten - mehr dazu in Brunnenmarkt-Verdächtiger „nie behandelt“.

Um genau dieses mögliche Behördenversagen unter die Lupe zu nehmen, hatte Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) bereits im Mai eine Sonderkommission eingerichtet. Diese ortete prompt „systemische Probleme“ in der Kommunikation zwischen jenen Behörden und Institutionen, die mit dem Mann zu tun gehabt haben. Denn Polizei und Justiz hatten eine Fülle von Informationen über den Tatverdächtigen zusammengetragen. Diese wurden aber offenbar aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben - mehr dazu in „SoKo Brunnenmarkt“ übt heftige Kritik.

APA/Herbert P. Oczeret

Für die Angehörigen des Opfers ist es wichtig, „dass in der Verhandlung aufgezeigt wird, welche Versäumnisse da stattgefunden haben und was da alles falsch gelaufen ist“. Das sagte der Rechtsvertreter des Witwers und der Tochter. Für die aus ihrer Sicht fixen behördlichen Unterlassungen, verlangen die Angehörigen der ermordeten Frau eine Wiedergutmachung - mehr dazu in Mord auf Brunnenmarkt: Witwer klagt.

Unterbringung bei psychisch kranken Tätern üblich

Es ist keine Seltenheit, dass über schwerwiegende Delikte gegen Leib und Leben in Form von Unterbringungsanträgen verhandelt wird, weil die Täter aufgrund einer hochgradigen geistig-seelischen Abnormität zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig sind. Das geht aus aktuellen Zahlen des Justizministeriums hervor. Demnach wurde im heurigen Jahr (Stichtag: 1. November) 91 Mal über schwere Gewalt in Form eines staatsanwaltschaftlichen Antrags auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verhandelt.

Die Anzahl der von psychisch Kranken begangenen Kapitalverbrechen hat sich in jüngster Vergangenheit nicht verändert. 2015 gab es 30 Fälle von versuchtem oder vollendetem Mord, die mangels Zurechnungsfähigkeit der Täter einen Unterbringungsantrag zur Folge hatten. 37 schwere Körperverletzungen und 24 absichtliche schwere Körperverletzungen erwiesen sich im Vorjahr als Fälle für den Maßnahmenvollzug.

Links: