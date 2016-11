Fußballspiel endete in Massenschlägerei

Bei einem Spiel zweier Fußballvereine ist es am Samstag in Wien zu einer Massenschlägerei gekommen. Am Ende gingen Spieler, Trainer und Zuschauer aufeinander los - insgesamt 31 Beteiligte wurden angezeigt.

Woran genau sich der Streit entzündet hat, ist laut Polizei vorerst noch unklar. Ein Zeuge berichtete allerdings, dass der Tormann der einen Mannschaft mit dem Trainer der anderen Mannschaft zu diskutieren und schließlich zu streiten begonnen haben dürfte. Dabei ist es vermutlich um eine spielerische Entscheidung gegangen. „Dann ist es zu einem Raufhandel gekommen, an dem sich auch die Spieler und zum Teil Zuseher beteiligt haben“, berichtete Polizeipressesprecher Paul Eidenberger.

31 Personen angezeigt

Es kam zu einem „kurzen Tumult“, der sich aber nach wenigen Minuten von selbst wieder auflöste. Als die Polizei am Fußballplatz in der Jochbergengasse in Floridsdorf ankam, war der Streit bereits wieder beigelegt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Sie verzichteten allerdings auf einen Rettungseinsatz. 31 Personen wurden wegen Beteiligung an einem Raufhandel angezeigt.