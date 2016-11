Döbling entscheidet über Parkpickerl

In Döbling wird heute das Ergebnis der Parkpickerlbefragung vorgelegt. Rund 56.000 Anrainerinnen und Anrainer durften in den vergangenen drei Wochen darüber abstimmen. Egal wie es ausgeht, Parken in Wien wird jedenfalls teurer.

Mit der Abstimmung über das Parkpickerl in Döbling reagierte ÖVP-Bezirksvorsteher Adolf Tiller vor allem auf Entwicklungen in den Nachbarbezirken. Seit beispielsweise Währing das Parkpickerl eingeführt hat, weichen viele Anrainer in den 19. Bezirk aus - mehr dazu in Parkpickerl-Start setzt Döbling unter Druck.

Abstimmung wurde vorverlegt

Deshalb entschied sich der Bezirk sogar für eine Vorverlegung der Abstimmung. Das Ergebnis wird am Montag bekannt gegeben, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Sollten die Döblinger für das Pickerl votieren, hat Tiller angekündigt, die Parkraumbewirtschaftung schnell umsetzen zu wollen. Gespräche mit den zuständigen Behörden sollen sofort starten. Vermutlich ab Mai 2017 wird es dann auch im 19. Bezirk heißen: Parkschein ausfüllen. Einige Gebiete sollen allerdings ausgenommen bleiben - mehr dazu in Parkpickerl: Befragung in Döbling startet.

Auch andere Bezirke überlegen derzeit, wie sie ihre Parkraumbewirtschaftung künftig regeln. In Favoriten kommt das Pickerl fix mit September 2017 - und zwar fast flächendeckend. Das macht wiederum Druck auf die umliegenden Bezirke: Simmering will die Bürgerinnen und Bürger noch vor dem Sommer abstimmen lassen, Hietzing im ersten Quartal 2017 - mehr dazu in 40.000 elektronische Parkpickerl in Wien.

Parkscheine ab Jänner teurer

Egal wie die Befragung ausgeht, teurer wird das Parken mit Jahresbeginn jedenfalls. Eine halbe Stunde kostet dann beispielsweise einen Euro und fünf Cent, statt wie bisher genau einen Euro. Eine Stunde kommt somit auf 2,10 Euro. Die neuen Parkscheine kann man bereits jetzt kaufen, die alten können noch bis Ende Juni bei den Wiener Stadtkassen zurückgegeben oder gegen Aufpreis umgetauscht werden - mehr dazu in Gebühren für Müll, Wasser und Parken steigen.

