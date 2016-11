Bub nach Fiakerunfall weiter in Lebensgefahr

Der Zustand des fünfjährigen Buben, der am Samstag von einem Fiaker überrollt und lebensgefährlich verletzt worden ist, „ist derzeit stabil, aber die Situation ist weiterhin kritisch“, sagte ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes.

Das Kind befand sich weiter im künstlichen Tiefschlaf und wurde künstlich beatmet. „Er ist derzeit nicht transportfähig“, sagte Christoph Mierau vom Krankenanstaltenverbund (KAV), der Bub könne daher nicht in seine Heimat gebracht werden. Der Bub aus der Tschechischen Republik hatte sich mit seinen Eltern und seinem Bruder auf einer Stadtrundfahrt in dem Fiaker befunden, als sich gegen 17.00 Uhr das Unglück in der Strauchgasse ereignete.

ORF

Der Fünfjährige dürfte unabsichtlich die Tür der Fahrgastkabine geöffnet haben und aus dem Gespann gefallen sein. Das linke Hinterrad der Kutsche überrollte den Buben im Brustbereich - mehr dazu in Fiaker überrollt Buben: Lebensgefahr. „Ich bin mit meiner Kutsche gefahren und habe plötzlich Schreie gehört, dann bin ich sofort stehen geblieben“, gab der Fiakerfahrer bei der Einvernahme der Polizei an.

Eltern unter Schock

Alkohol hatte der Fahrer keinen konsumiert. Die Eltern standen unter Schock und werden laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger erst befragt. Der Fiakerfahrer, die Mutter und der Vater wurden wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.