Döbling sucht Wege gegen Parkplatznot

Nach dem Nein der Döblinger zum flächendeckenden Parkpickerl ist auch die Ersatzidee „Anrainerparken“ in den Problem-Grätzeln aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar. Möglich wäre aber eine andere Lösung,

Bezirksvorsteher Adolf Tiller (ÖVP) hatte für die stark überparkten Grätzel eine Art Anrainerparken vorgeschlagen. Das ist auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung nicht möglich. „Wir sind nämlich gefordert, immer das gelindeste Mittel anzuwenden“, sagte Leopold Bubak, Leiter der zuständigen MA 65 Rechtliche Verkehrsangelegenheiten.

ORF

„Da wäre zunächst die Voraussetzung, dass eine Kurzparkzone existiert und wenn die dann nicht ausreicht, dann wär das einschneidendere Mittel, eine Anwohnerzone anzudenken“, sagt Bubak. Was aber rechtlich schon ginge: Man könnte Kurzparkzonen speziell in den Problembereichen wie etwa der Heiligenstadt, Oberdöbling und dem Cottageviertel einrichten. Mit 51,6 Prozent Nein-Stimmen haben sich die Anrainer knapp gegen die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung entschieden - mehr dazu in Döblinger stimmten gegen Parkpickerl.

Sonderlösung wie einst bei der Stadthalle denkbar

„Man müsste sich anschauen, ob es jetzt auch Flächen gibt, die nicht nur den ganzen Bezirk betreffen und wo dann eine Parkraumbewirtschaftung möglich wäre, also Hotspots, U-Bahnzonen und dergleichen“, meinte Bubak. „In diese Richtung haben wir jetzt nicht geplant, aber wenn die Voraussetzungen dort vorliegen und das auch dem Bezirkswunsch entspricht, dann werden wir das auf jeden Fall genau prüfen“, kündigte Bubak an.

Denkbar wäre eine Sonderlösung wie einst bei der Wiener Stadthalle, wo wegen der Parkplatznot 2005 in einem begrenzten Gebit eine Sonderkurzparkzone eingerichtet wurde, die nur in den Abendstunden gegolten hatte. Seit 1. Oktober 2012 ist das Parken zu festgesetzten Zeiten im gesamten 15. Bezirk kostenpflichtig.

ORF

Kritik an der Art der Befragung

Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou von den Grünen will das Nein der Döblinger zum Parkpickerl vorerst nicht kommentieren. Der grüne Verkehrssprecher Rüdiger Maresch spricht von einer vergebenen Chance. ÖVP-Chef Gernot Blümel freut sich über die Absage an das „Sinnlos-System“.

SPÖ, NEOS und auch die FPÖ kritisieren die Bürgerbefragung selbst - für Rot ist die ganze Umfrage kurios und die Pinken hätten gern Grätzelweise ausgezählt. Dem stimmt auch die FPÖ zu. „Tiller hat’s vergeigt“, halten der Döblinger FPÖ-Obmann und Klubobmann im Rathaus, Dominik Nepp, sowie FPÖ-Verkehrssprecher, Stadtrat Toni Mahdalik, in einer Aussendung fest.