Georg Lhotsky 79-jährig gestorben

Der Schauspieler, Filmemacher und Theaterregisseur Georg Lhotsky ist im Alter von 79 Jahren in Wien verstorben. Das Volkstheater bestätigte einen Bericht der „Kleinen Zeitung“ gegenüber der Austria Presse Agentur.

Am 6. Februar 1937 in Troppau in der damaligen Tschechoslowakei geboren, musste Lhotsky 1944 nach Österreich fliehen. Nach dem abgeschlossenen Schauspielstudium 1956 arbeitete er an Bühnen unter anderem in Wien und Berlin, ehe er sich verstärkt Film und Fernsehen zuwandte.

Sein erster Kinofilm „Moos auf den Steinen“ mit Filmmusik von Friedrich Gulda wurde zur Berlinale 1969 eingeladen und von Österreich zum Auslandsoscar-Kandidaten gekürt, jedoch nicht nominiert. Im weiteren Verlauf inszenierte Lhotsky Fernseh- und Dokumentarfilme sowie Kabaretts und TV-Serien für ORF, BR und ZDF, darunter einige „Tatort“-Folgen.

Sohn Alexander Lhotzky starb im März

1997 heiratete Lhotsky seine zweite Ehefrau Eva-Maria Stelljes, mit der er die Lhotsky-Filmgesellschaft gründete. Zuvor war er von 1959 bis 1974 mit der Schauspielerin und langjährigen Direktorin des Volkstheaters Emmy Werner verheiratet.

Der gemeinsame Sohn, der Film- und Theaterschauspieler Alexander Lhotzky, verstarb im März diesen Jahres im Alter von 56 Jahren; das Volkstheater-Ensemblemitglied stand mehrfach in Inszenierungen seines Vaters auf der Bühne, etwa in den Plafond-Produktionen „Enigma“ und „Die Wohnung“ - mehr dazu in Schauspieler Alexander Lhotzky ist tot.