Lenkerin kann vor Zug-Zusammenstoß flüchten

Eine 66-jährige Lenkerin ist am Montag in Simmering von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen geriet auf den Bahndamm und stürzte auf die darunter liegende Bahnstrecke. Die Frau konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Autolenkerin war in der Nähe des Kreisverkehrs Gadnergasse/Swatoschgasse unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Das Auto geriet auf den Bahndamm und stürzte schließlich auf die darunter liegende Bahnstrecke. Die Lenkerin konnte sich noch vor der Ankunft der Berufsfeuerwehr Wien selbst aus dem Auto befreien und in Sicherheit bringen.

Kurze Zeit später wurde der Wagen von einem Zug erfasst und zwischen dem Zug und einer Begrenzungsmauer eingeklemmt. Nachdem der Zugsverkehr eingestellt war, wurden Zug und PKW durch Einsatzkräfte der Feuerwehr voneinander getrennt und das Auto mit Hilfe einer Seilwinde auf die Straße gezogen.

Lenkerin erlitt Schock, blieb aber unverletzt

Die 66-jährige Lenkerin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Zug wurde niemand verletzt. Warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch nicht bekannt.