Prozess Ex-Polizist: Auch Gewalt in der Ehe

Der Prozess gegen einen Wiener Ex-Polizisten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung seiner Freundin ist am Dienstag fortgesetzt worden. Auch seine Ex-Frau berichtete von Gewalttätigkeiten innerhalb der Ehe.

Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, im Mai 2012 seine Freundin in ihrer Wiener Wohnung vergewaltigt zu haben. Der ehemalige WEGA-Beamte, der einst wegen der Misshandlung von Bakary Jassey vor Gericht gestanden ist und nach seiner Entlassung aus dem Polizeidienst als Trainer für Selbstverteidigungskurse für Frauen tätig war, wies jede Schuld von sich. Seine Anwältin sprach davon, dass er vom Opfer angeschwärzt wurde.

Sie und die Ex-Frauen bzw. -Freundinnen hätten sogenannte Hexentreffen veranstaltet, danach sei es zu den Vergewaltigungsvorwürfen gekommen, sagte Verteidigerin Maria Zehetbauer. Am heutigen Verhandlungstag standen die wichtigsten Zeugen auf dem Plan. Geladen waren die drei Ex-Partnerinnen, die mit dem späteren Opfer in Kontakt waren. Zwei von ihnen entschlugen sich der Aussage. Prozessauftakt war am 21. November - mehr dazu in Ex-Polizist wegen Vergewaltigung vor Gericht.

Ex-Frau spricht auch von Gewalttätigkeiten

Die 48-jährige Ex-Frau des Angeklagten wollte jedoch aussagen und berichtete davon, dass sie im Jänner 2012 von der neuen Freundin ihres Ex-Mannes per Mail angeschrieben wurde. Mit der Betreffzeile „Frei“ bat sie ihre Vorgängerin um Hilfe. Die damalige Freundin des Ex-Polizisten erzählte von Übergriffen. „Es war dieselbe Vorgangsweise, wie es bei mir war“, sagte die 48-Jährige der Schöffensenatsvorsitzenden Martina Hahn.

„Es war klar, dass das wieder passiert“, meinte die mittlerweile Geschiedene. „In unserer Beziehung ist es ebenfalls zu Gewalttätigkeiten gekommen“, ihr damaliger Mann sei auch weggewiesen worden. „Es gab die Gewaltsituation, dann war alles gut, dann wieder Gewalt, dann war wieder alles gut.“ Die 48-Jährige habe sich daraufhin mit der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes getroffen, wo die junge Frau ihr Leid geklagt hatte. Sie erzählte von Schubsen, Stoßen und verbalen Demütigen.

Zu Trennung geraten

„Ich hab ihr zur Trennung geraten“, sagte sie, weil sie aus eigener Erfahrung gewusst habe, dass sich der 48-Jährige nicht ändern würde. Im Zuge der Treffen der beiden Frauen kam es auch zu einer Zusammenkunft mit einer weiteren Ex-Partnerin. „Auch ich habe mir damals bei der Scheidung Hilfe von meiner Vorgängerin geholt. Das war wie eine kleine Selbsthilfegruppe“, meinte die 48-Jährige, deren Aussage zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Im Zuge dessen habe die 48-Jährige der Frau ihre Unterstützung angeboten und gesagt, „wenn sie Hilfe braucht, dann kann sie kommen“.

Als es am 22. Mai 2012 zu den nun angeklagten Übergriffen kam, habe das Opfer eine Notfall-SMS an die Ex-Frau mit den Worten „Ruf die Polizei zu mir“ an die 48-Jährige geschickt. „Ich habe die SMS erst in der Früh gelesen, sonst hätte ich sofort die Polizei geholt“, sagte sie im Zeugenstand. „Ich hab sie gleich angerufen. Sie hat geweint und mir erzählt, was passiert ist.“ Nach einem heftigen Streit in einem griechischen Restaurant fuhr der 48-Jährige für ein klärendes Gespräch in die Wohnung der Frau.

Verletzungsbild könne zur Tathandlung passen

Vorangegangen waren mehrere SMS der Frau, die dem ehemaligen Polizisten unter anderem schrieb, dieser möge sie „bestrafen, was das Zeug hält“. In der Wohnung soll er die junge Frau sofort aufs Bett gedrängt und sich an ihr vergangen haben, obwohl sie durch verbale Äußerungen und Tritte gegen den Mann deutlich zu verstehen gab, dass sie das nicht wollte. Daraufhin nahm er laut Staatsanwaltschaft die Frau in den Würgegriff und meinte: „Soll ich dir jetzt nicht einfach das Licht auslöschen?“

Die Frau erlitt Blutergüsse am Unterarm, am Knie und am Innenschenkel. Am Kehlkopf war eine Rötung zu sehen, wie Gerichtsmedizinerin Elisabeth Friedrich ausführte. Das Verletzungsbild könne in Übereinstimmung mit der angegebenen Tathandlung stehen. Allerdings beruft sich das Gutachten der Gerichtsmedizinerin auf die Aufzeichnungen, die im Spital gemacht wurden und auf das Schmerztagebuch, das das Opfer geführt hat.

Medizinerin begutachtete einst auch Bakary Jassey

Von Anwältin Zehetbauer darauf angesprochen, ob sich Friedrich befangen fühle, weil sie auch im Fall von Bakary Jassey die gerichtssachverständliche Expertise erstellte, meinte die Medizinerin: „Ich kann mich an die Angeklagten gar nicht erinnern. Ich war damals ja nur kurz im Saal.“ Der gebürtige Gambier Bakary Jassey war im April 2006 nach einem gescheiterten Abschiebe-Versuch von WEGA-Polizisten in eine Wiener Lagerhalle gebracht und dort schwer misshandelt worden - mehr dazu in Bakary Jassey: Chance auf mehr Schadenersatz.