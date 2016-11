Rot-grüner Streit um Mindestsicherung

Die Mindestsicherung bleibt weiterhin ein Diskussionsthema in der Stadt. Doch diesmal wird nicht mit dem Bund verhandelt, jetzt laufen die Verhandlungen innerhalb der rot-grünen Koalition. Die Vorstellungen sind unterschiedlich.

Am 31.Dezember endet die derzeitige 15a-Vereinbarung mit dem Bund zur Mindestsicherung, bis dahin hofft das Büro von Sozialstädträtin Sonja Wehsely (SPÖ) auf eine Lösung. Falls es keine gibt, will Wien eigene Sache machen. Mehr Sach- statt Geldleistungen und eine Mindestaufenthaltsdauer bis man die Mindestsicherung erhält - so Wehselys Vorschläge für eine Reform - mehr dazu in Wien plant eigenes Modell bei Mindestsicherung.

Grüne orteten „Schnellschuss“

Ablehnung ist allerdings prompt vom grünen Koalitionspartner gekommen. Als „Schnellschüsse und Alleingänge“ hat Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) die Vorschläge ihrer SPÖ-Kollegin bezeichnet. Gegenüber dem „Standard“ geht ihr Klubchef David Ellensohn nun noch einen Schritt weiter: Er fordert die Erhöhung der Mindestsicherung - auf das Niveau der Armutsgrenze. Bei einem Ein-Personen-Haushalt würde sich die Mindestsicherung damit gleich um rund 30 Prozent erhöhen. Für den ORF war Ellensohn nicht erreichbar.

Inwiefern diese Forderungen die rot-grünen Verhandlungen beeinflussen ist unklar, durch die Verschärfungen in anderen Bundesländern wird jedenfalls künftig ein noch stärkerer Zuzug nach Wien erwartet. Eine österreichweit einheitliche Lösung scheint ja immer unwahrscheinlicher, zuletzt erklärte Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), dass man der ÖVP nicht weiter entgegenkommen werde - mehr dazu in Mindestsicherung: „Limit“ für Häupl erreicht.

