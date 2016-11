Life Ball erstmals auch für Jugendliche

Das Life-Ball-Team um Gery Keszler stellt die Weichen neu. Die Aids-Charity-Veranstaltung will vom reinen Event zurück zum eigentlichen Kern der Botschaft, Aids und die HIV-Infektion auszurotten. Neu ist ein Life Ball für Jugendliche.

Um mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen, soll das ganze Jahr über bei mehreren Events dieser Kerngedanke verbreitet werden. 2017 wird der Blick auf den Immunstatus gelegt, wie das Life-Ball-Team Dienstagabend bei der Präsentation im Wiener Planetarium betonte. Denn das Wissen darüber ist Grundvoraussetzung für eine rasche Früherkennung von HIV/Aids, eine Reduktion der Ansteckungsrate sowie einen gesellschaftlich enttabuisierten Umgang mit dem Thema.

„Know your status“

Mit der Botschaft „Know your status“ wollen Keszler und sein Team zur Teilnahme an HIV-Tests ermutigen. Denn laut WHO sind weltweit 36,7 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen, aber nur 54 Prozent kennen ihren Immunstatus. „Das Problem mit einer HIV-Infektion ist ja immer dann gegeben, wenn der Betroffene nicht weiß, dass er HIV-positiv ist und er dadurch eine sehr hohe Virenbelastung bekommt“, sagte Keszler im Interview mit der APA.

Er stelle damit eine große Gefahr im Kontakt zu anderen Menschen dar. „Für Menschen, die wissen, dass sie eine HIV-Infektion haben, für die muss nicht die Welt untergehen“, so Keszler, der im vergangenen Jahr in seiner Rede am Life Ball seine Infektion öffentlich gemacht hatte. „Die Therapien stellen nicht die Komplexität und die Belastung dar, wie es noch vor zehn Jahren war“, so Keszler - mehr dazu in Keszler spürt „großes Ja“ zum Life Ball.

Gratis-HIV-Test am Ball

Nach Keszlers Rede gingen die Anonymtests im Vorjahr eine Zeit lang stark in die Höhe. „Wenn Worte von mir so einen Impact haben, da ist es allemal wert, ein Jahr Pause gemacht zu haben und diesen Weg weiter zu gehen.“ Am Life Ball am 10. Juni 2017 können Gäste einen Gratis-HIV-Test machen.

Um das Aids-Charity-Event noch internationaler aufstellen zu können, wurde eine neue Dachmarke gegründet. Aus dem Trägerverein „Aids Life“ wird „Life Plus“, dessen zentrales Element der Life Ball bleiben wird. Die „Style Bible“ wird in Zukunft „Life Bible“ heißen und auch kommendes Jahr im Jänner das kreative Thema des Balls 2017 präsentieren. Es wird weiterhin im Vorfeld des Balls ein Konzert geben, das zukünftig „Life Celebration Concert“ heißen wird - mehr dazu in Die besten Bilder vom Life Ball.

Erstmals „Life Ball Junior“

Neu ist der „Life Ball Junior“, der erstmals am Tag nach dem Life Ball im Wiener Rathaus stattfinden wird. Von 16.00 bis 22.00 Uhr ist die Eventlocation für 13- bis 18-Jährige geöffnet, die im Rahmen einer Schnitzeljagd mehr zum Thema HIV/Aids erfahren werden. „Gerade in der Jugend gibt es eine Verharmlosung von HIV“, sagte Keszler, der das Jugendevent gemeinsam mit dem Wiener Stadtschulrat, dem Bildungs- und Gesundheitsministerium veranstaltet.

Der Verein „Life Plus“ und seine Geschäftsführung erhalten nun auch Unterstützung von einem Beratungsgremium, dem u. a. die Ehefrau von Bundeskanzler Christian Kern, Eveline Steinberger-Kern, angehört. „Wir brauchen Toleranz in unserer Gesellschaft. Wir brauchen das Verständnis dafür, dass wir in einer bunten Gesellschaft leben. Und dafür braucht es auch Verständnis für Menschen, die vielleicht nicht nur auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind“, so Kanzler Kern bei der Präsentation.

Der Life Ball sei „eine Visitenkarte Österreichs für ein buntes, modernes und aufgeschlossenes Österreich“, sagte Kern, der bereits zweimal das Event besucht hat. „2016 muss es egal sein, wen man liebt.“