Privat finanzierte Begegnungszone wird eröffnet

Heute wird die Begegnungszone in der Herrengasse eröffnet. Anrainer und Geschäftsleute haben den Großteil der Kosten übernommen. Es ist somit die erste Begegnungszone in Wien, die von privater Hand finanziert wurde.

Die Herrengasse ist von historischen Palais flankiert, Ministerien finden sich in der Gasse, auch zwei Hotels und das berühmte Cafe Central. Ebenfalls in der Herrengasse findet sich das erste Hochhaus Wiens und mit dem Loos-Haus ein weiteres historisch bedeutendes Gebäude. Nun ist die Herrengasse auch die erste privat finanzierte Begegnungszone.

Auf der 430 Meter langen Verbindung zwischen Michaelerplatz und Freyung gibt es keine Trennung zwischen Fußgänger- und Rad- bzw. Autoverkehr mehr. Der Umbau startete Ende April - mehr dazu in Betonspur für Fiaker in Begegnungszone.

Umgestaltung kostete sechs Millionen Euro

Die Kosten für das Vorhaben beliefen sich auf rund sechs Millionen Euro. Das Besondere: Der überwiegende Teil der Finanzierung kommt mit 5,5 Millionen Euro aus privater Hand. Dahinter steht die Initiative „Herrengasse +“ - ein Zusammenschluss der dort angesiedelten Liegenschaftseigentümer, die sich für eine Aufwertung der Straße einsetzt.

„Die Beiträge der jeweiligen Eigentümer bemisst sich prozentuell nach der Frontlänge des entsprechenden Gebäudes“, erklärte Initiativensprecher Wolfgang Spitzy. Sprich: Die Gesamtkosten werden nach Hauslänge aufgeteilt. Die Stadt war finanziell nur mit knapp 500.000 Euro für neue Wasserrohre beteiligt.

Neben der Herrengasse, die großteils mit Naturstein gepflastert wurde, ist auch der 120 Meter lange Bereich Fahnengasse/Wallnerstraße neu gestaltet worden. Die bestehenden Höhenunterschiede zwischen Geh- und Fahrbereich wurden nivelliert. Ausgenommen war die Bushaltestelle nahe dem Michaelerplatz. Die Busrouten samt Stationen blieben übrigens unverändert. Das gilt auch für Ladezonen und Vorfahrtsflächen.

City lockert Radfahrverbot in Fußgängerzonen

Die ÖVP-geführte Innenstadt macht Radfahrern das Leben leichter: Der Bezirk wird einige Fußgängerzonen temporär für Biker öffnen. Konkret werden der Kohlmarkt, die Wallnerstraße und ein Teil des Grabens in den Vormittags- und Nachtstunden mit einer Radfahrerlaubnis ausgestattet. Begründet wurde die Lockerung mit der kürzlich eröffneten Neugestaltung der Herrengasse als Begegnungszone - mehr dazu in City lockert Radfahrverbot in Fußgängerzonen

Links: