Strafe wegen Raucherbereichs: Wirt geht in Haft

Ein Wiener Wirt will eine Strafe wegen des Raucherbereichs nicht zahlen und stattdessen ins Gefängnis gehen. Laut „Kronen Zeitung“ hatte sich der Streit mit dem Magistrat an der Größe des Raucher- und Nichtraucherbereichs entzündet.

Vor zwei Jahren wurde die Aufteilung laut „Kronen Zeitung“ noch für gut befunden. Der Wirt Dennis Kremmer hatte damals sein Restaurant in der Hütteldorfer Straße um 190.000 Euro umgebaut, um einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich zu schaffen.

Jetzt hat die Behörde das für die Nichtrauchergäste eingerichtete Stüberl als Abstellkammer eingestuft. Damit wurde der Raucherbereich größer als der Nichtrauchbereich, eine Strafe von 750 Euro war die Folge.

Wirt will Haftstrafe antreten

Der Gastronom kündigte gegenüber der „Kronen Zeitung“ an, die Strafe nicht zu bezahlen. Die Strafe bezeichnete er als „reine Willkür“. Die Ersatzfreiheitsstrafe beträgt 45 Stunden. „Ich ziehe das durch. Nach all den Problemen ist mir das auch schon egal“, wird Kremmer in der „Kronen Zeitung“ zitiert.

