Ausweiskontrollen in Trafiken ab 2017 Pflicht

2017 werden Ausweiskontrollen in Trafiken Pflicht. Es soll sichergestellt werden, dass Tabakwaren ausschließlich an über 16-Jährige verkauft werden, so das Bundesgremium der Tabaktrafikanten und die Monopolverwaltung.

Dazu wird es eine Kampagne unter dem Titel „Alter, check’s“ geben. Ab Anfang 2017 müssen Trafikanten Jugendliche nach Ausweisen fragen, um sich zu vergewissern, dass sie alt genug sind um Tabakprodukte zu kaufen. Die Monopolverwaltung will jährlich 600 Überprüfungen der Ausweiskontrollen durchführen. Das betrifft 2.500 Fachgeschäfte und 3.500 Verkaufsstellen.

Trafikanten werden getestet

Bei den Kontrollen werden jung aussehende über 16-Jährige in Trafiken geschickt um festzustellen, ob der Trafikant einen Ausweis verlangt. Tut er das nicht, folgt ein aufklärendes Gespräch. Kommt es zu einem zweiten Verstoß, wird der Trafikant zu einer eintägigen Schulung an der Trafikakademie verpflichtet, für die Kosten muss er selber aufkommen. Der dritte Verstoß zieht eine Geldstrafe nach sich, diese beträgt ein Prozent des monatlichen Umsatzes.

Das Verfahren wurde im Sommer getestet und sei bei allen Beteiligten gut angekommen, so Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung. Zur Verstärkung der Kampagne erhalten Trafiken Plakate und Infomaterial, um das Thema den Jugendlichen vor Augen zu führen.

