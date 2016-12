Formel 1: „Boxenstraße“ am Heldenplatz

Auf dem Heldenplatz laufen die Vorbereitungen für die „Welt des Motorsports“ am Freitag. Dabei wird Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg auf der Bühne stehen. Die Formel-1-Autos werden erst am Vormittag abgeladen und aufgestellt.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass wir diese Veranstaltung erstmals und wahrscheinlich auch einmalig nach Wien bekommen haben. Wir können gleichzeitig 2.000 Leute auf dem Platz unterbringen, dann wird gesperrt und es gibt sozusagen Blockabfertigung“, sagt ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold.

„Boxenstraße“ mit Weltmeister-Autos

Seit Donnerstagfrüh laufen auf dem Heldenplatz die Vorbereitungen. Anlass für die „Welt des Motorsports“ ist die derzeit in Wien stattfindende Generalversammlung des internationalen Motorsportverbands FIA. Wegen starken Windes werden die in der Nacht angelieferten Formel-1-Autos am Freitagvormittag abgeladen und aufgestellt.

In einer „Boxenstraße“ vor der Hofburg werden am Freitag die Fahrzeuge der Motorsport-Weltmeister zu sehen sein. Neben dem Weltmeisterfahrzeug der Formel 1 sind etwa auch die Siegertypen aus Rallye, Kart oder Cross Country dabei. Am Freitagnachmittag werden Erlebnis-Stationen wie ein Simulator oder ein Pitstop Game angeboten. Das Moto GP Bike 2017 von KTM wird erstmals in Wien sein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Formel-1-Stars auf der Bühne und in Hofburg

Auf einer Bühne finden Gespräche mit Tops-Stars der Motorsportszene statt. Allen voran werden Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und das Mercedes-Führungsduo Niki Lauda und Toto Wolff erwartet. „Wir haben die Weltmeister nicht nur in der Hofburg, sondern sie kommen auch raus zum Publikum“, sagt Kurt Wagner von der Austrian Motorsport Federation.

Der ÖAMTC präsentiert seine Pannenflotte und zeigt in einer Ausstellung Highlights aus seiner 120-jährige Geschichte. Dazu wird es eine Fahrtechnik-Erlebniswelt und einen Fahrradparcours für Kinder geben.

Am Abend werden die Motorsportweltmeister 2016 bei einer Gala in der Hofburg geehrt. Die FIA-Generalversammlung ist weltweit eines der größten Events in Sachen Mobilität, Verkehrssicherheit und Motorsport. Sie findet einmal im Jahr statt, um die wichtigsten Entscheidungen abzusegnen. Österreich hat zwei FIA-Mitglieder, neben dem ÖAMTC auch den Österreichischen Camping Club (ÖCC).

