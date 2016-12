Sturmnacht über Wien verläuft glimpflich

Seit Donnerstagabend fegt ein Sturm über Wien, wie er statistisch betrachtet nur alle zwei Jahre vorkommt. Die Feuerwehr verzeichnete rund 60 zusätzliche Einsätze in der Nacht. Gröbere Schäden blieben aber aus.

Teilweise über 100 km/h erreichten die Böen in der Nacht auf Freitag über der Stadt. Auf der Jubiläumswarte in Ottakring wurde laut Radio Wien Wetterredaktion sogar Orkanböen von 122 km/h registriert. Weitere Höchstwerte waren bisher 112 km/h auf der Hohen Warte und 101 km/h in Unterlaa. Freitagfrüh blieb eine Sturmwarnung für die Osthälfte Österreichs weiter aufrecht. Erst gegen Mittag sollte der Wind abflauen.

Wind verursacht 60 Feuerwehr-Einsätze

Die Berufsfeuerwehr Wien musste laut deren Sprecher Gerald Schimpf zusätzlich zu rund 60 windbedingten Einsätzen ausrücken. Gröbere Schäden seien aber ausgeblieben: „Es waren durchwegs kleinere Einsätze, hauptsächlich umgefallene Baustellenzäune, lose Fensterflügel, ein paar abgebrochene Äste, aber keine größeren Schäden dabei. Lauter Einsätze, die durchwegs von einem Feuerwehr-Fahrzeug erledigt werden konnten.“

Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf

Die Bundesgärten hatten bereits am Donnerstag angekündigt, aufgrund der Sturmwarnung im Schlosspark Schönbrunn die Waldbereiche Maria Theresien-Tor und Meierei am Freitag zu sperren.

140 Einsätze in Niederösterreich

In Niederösterreich hat es seit Mitternacht rund 140 Feuerwehreinsätze wegen Sturmschäden gegeben. Betroffen waren vor allem die Bezirke Baden, Mödling und Neunkirchen. Es gab Schäden bei Häusern und Straßen, auch der Schienenverkehr ist betroffen: Weil mehrere Bäume auf die Oberleitung der Südbahnstrecke gestürzt sind, ist der Verkehr am Semmering unterbrochen - mehr dazu in 140 Sturmeinsätze seit Mitternacht (noe.ORF.at).

