1,15 Mio. Wiener heute wahlberechtigt

Nach mehreren Anläufen soll heute ein neuer Bundespräsident gewählt werden. In Wien sind 1.155.626 Menschen wahlberechtigt. Rund 2.000 mehr als bei der Stichwahl im Mai. Van der Bellen lag damals in 22 Bezirken voran.

Die Stimmabgabe ist in Wien zwischen 7.00 und 17.00 Uhr möglich. Insgesamt gibt es 1.504 Wahllokale in der Stadt, davon sind rund 700 Wahllokale barrierefrei - 700 barrierefreie Wahllokale in Wien. 1.155.626 Menschen dürfen in Wien ihre Stimme abgeben: Deutlich mehr davon sind Frauen. Rund 612.000 Frauen stehen 543.000 Männern gegenüber.

Van der Bellen holte im Mai 22 Bezirke

Bei der annullierten Stichwahl im Mai wählten in Wien 63,32 Prozent Alexander van der Bellen, Norbert Hofer (FPÖ) kam auf 36,68 Prozent der Stimmen. Bis auf Simmering (50,3 Prozent für Hofer) lag Van der Bellen in allen Bezirken voran - mehr dazu in Wahlkarten: Floridsdorf an Van der Bellen.

Das Wien-Ergebnis hat starken Einfluss auf die Wahl. „In Wien sind je nach Wahlbeteiligung ein Fünftel bis ein Sechstel aller Wähler zu Hause. Und hier sind prozentuell kleinere Verschiebungen nun einmal ungleich gewichtiger als beispielsweise in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Diese Bundesländer haben in Summe weniger Wähler als Wien“, sagt Politikexperte Peter Filzmaier.

Studiogast: Meinungsforscher Günther Ogris Eine erste Hochrechnung gibt es laut Meinungsforscher Günther Ogris nach 17.00 Uhr. Die Hochrechnung „für Wien um 19.00 Uhr wird schon sehr, sehr gut sein“.

Weniger Interesse an Wahlkarten

Bei der vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai gaben die Briefwähler den Ausschlag. In Wien sank die Zahl der Wahlkarten nun stark. Während für die annullierte Wahl noch 222.283 Wahlkarten angefragt wurden, wurden dieses Mal nur mehr 172.292 Wahlkarten ausgestellt - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Angelobung am 26. Jänner

Ficht kein Kandidat die Wahl an, werden die Österreicher kurz vor Weihnachten - am 22. Dezember - ganz fix wissen, wer ihr nächstes Staatsoberhaupt ist. Auf die gewohnte Neujahrsansprache müssen sie dennoch verzichten: Denn angelobt wird Fischers Nachfolger erst am 26. Jänner. Bis dahin führen die drei Nationalratspräsidenten die Amtsgeschäfte. Fest steht, dass der achte gewählte Bundespräsident der erste wird, den weder SPÖ noch ÖVP ins Rennen geschickt haben.

Links: