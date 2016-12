Roland-Kaiser-Musical hat Uraufführung in Wien

Fans des Schlagersängers Roland Kaiser dürfen sich auf nächsten Sommer freuen: Am 14. Juli feiert das Musical „Santa Maria“ im Wiener MuseumsQuartier Uraufführung. Alfons Haider gibt dabei einen ewigen Junggesellen.

Unter der Regie von Stanislav Mosa begeben sich Alfons Haider, Patricia Nessy und Gregor Glanz als alte Freunde auf die Insel Santa Maria, um sich an alte Zeiten zu erinnern. Das Buch stammt von Norbert Hammerschmidt. Haider gibt den ewigen Junggesellen Ilja, der laut Ankündigung „gerne flirtet, allerdings so plump, dass er stets eine Abfuhr kassiert“.

APA/Herbert Pfarrhofer

Ilja ist mit seinem Freund Thomas (Glanz) und dessen vernachlässigter Frau Charlotte (Nessy), auf der Insel. Dort lernt sie den Piloten Harry kennen, mit dem sie ihren Mann eifersüchtig machen will. Choreografiert wird die turbulente Geschichte von Ferdinando Chefalo, musikalisch untermalt wird der Abend ausschließlich mit „den größten Hits“ von Roland Kaiser.

Uraufführung wurde verschoben

Als Produzent fungiert die Audience Development Kultur und Medienmanagement GmbH. Ursprünglich sollte das Musical bereits 2012 in Dresden uraufgeführt werden, wurde jedoch damals verschoben. „Umso mehr freut es mich, dass die Uraufführung nun in der Musicalhauptstadt Wien sein wird“, so Hammerschmidt bei der Präsentation des Vorhabens.

Schlechte Auslastung für „Schikaneder“

Ein anderes Musical, das bereits in Wien gezeigt wird, kämpft mit schlechter Auslastung. Der Publikumszuspruch für die aktuelle Musical-Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, „Schikaneder“, lässt derzeit zu wünschen übrig.

APA/Herbert Neubauer

Im Schnitt habe die Auslastung seit der Uraufführung Ende September bei 69 Prozent gelegen, bestätigte eine Sprecherin dem „Kurier“ (Freitagsausgabe). Gerechnet habe man mit rund 80 Prozent. Genaue Angaben zu den Einnahmen wollte man indes nicht bekanntgeben.

Man hoffe angesichts der guten Kritiken weiter auf die Mundpropaganda für das Stück. In dem Musical von Intendant Christian Struppeck als Autor und Komponist Stephen Schwartz spielen Mark Seibert und Milica Jovanovic die Hauptrollen. Das Stück ist im Raimund Theater bis 30. Juni angesetzt, wobei man derzeit nicht an ein früheres Ende denke, unterstrich die VBW-Sprecherin - mehr dazu in „Weltweites Interesse“ für Schikaneder-Musical.

