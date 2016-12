Leere Polizeiautos gegen Diebe

In Wiener Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen sorgen derzeit abgestellte Polizeifahrzeuge ohne Beamte für Verwunderung bei Passanten. Die Polizei will damit Taschen- und Ladendiebe abschrecken.

Gleich an mehreren Standorten in der Stadt stehen die Fahrzeuge. Laut Polizei vor allem dort, wo häufig Taschendiebstähle angezeigt werden. Die Polizisten sollten nicht weit sein, denn sie sind laut Polizei meistens in der Nähe des Fahrzeugs auf Fußstreife unterwegs. Abgestellt bleiben die leeren Autos bis nach Silvester. Danach soll evaluiert werden, ob und wie viel diese Maßnahme gebracht hat, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber „Wien heute“.

Auch erstmals Polizeibusse abgestellt

„Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es zu erhöhten Menschenansammlungen, und daher werden aus zwei Gründen die Schwerpunktaktionen durchgeführt. Der erste Punkt ist, um der Bevölkerung zu zeigen, dass wir präsent sind und wir ein Ansprechpartner vor Ort sind. Der zweite Grund ist, um präventive Arbeit zu leisten, um Taschendiebstählen und Trickdiebstählen vorzubeugen“, sagte Steirer.

Schon seit einigen Jahren versucht die Wiener Polizei mit dieser Taktik die Kriminalität einzudämmen. In der Vergangenheit sei das aber „nur vereinzelt“ passiert, in diesem Jahr wurden die Maßnahmen ausgebaut. „Heuer ist es erstmalig, dass auch zusätzlich Busse abgestellt werden“, sagte Steirer. So viele Autos wie derzeit seien noch nie im Einsatz gewesen.

Die Reaktionen der Passanten in der Innenstadt fallen positiv bis skeptisch aus. „Das ist mir aufgefallen, dass an vielen Plätzen Polizei steht, und ich finde das sehr positiv“, meinte eine Frau gegenüber „Wien heute“. „Ich glaube nicht, dass das die Taschendiebe abschreckt. Man sieht einfach keine Polizisten“, meinte ein Passant. „Ich bin überzeugt davon, dass der ein oder andere davon abgeschreckt wird. Die sind ja nicht nur hier am Graben, sondern auch am Stephansplatz oder in der Kärntner Straße“, sagte ein anderer.