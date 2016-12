Van der Bellen: „Man kann nie sicher sein“

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat Sonntagvormittag in einer Schule in Mariahilf seine Stimme abgegeben. Er zeigte sich optimistisch, aber „man kann nie sicher sein“. Auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer gab sich optimistisch.

Van der Bellen bat die Wartenden bei seinem Eintreffen mit den Worten „Bin gleich wieder da!“ um Geduld. Nach wenigen Minuten kehrte er aus dem Wahllokal zurück und stellte sich vor der Schule kurz den Journalistenfragen. Er ist nach eigenen Worten zuversichtlich. „Aber man kann nie sicher sein“, sagte Van der Bellen nach dem Verlassen des Wahllokals. Es sei eine richtungsweisende Wahl für Europa.

APA/Schlager

Er traf mit Ehefrau Doris Schmidauer gegen 11.00 Uhr ein, beobachtet von einer Vielzahl an Journalisten, die von Polizei und Absperrungsbändern in Zaum gehalten wurden. Ins Abstimmungslokal durften die Medienvertreter nicht mit. Der Wahlkampf sei anstrengend gewesen, und das Ergebnis der Bundespräsidenten-Stichwahl werde man wohl erst am Montag kennen, so Van der Bellen.

Hofer „ruhig und optimistisch"

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer hat sich bei seiner Stimmabgabe am Wahlsonntag ebenfalls „optimistisch" gezeigt. Das Medienaufkommen vor der Musikschule in Pinkafeld im Burgenland war groß - mehr dazu in Großes Medieninteresse bei Hofers Stimmabgabe (burgenland.ORF.at).

Fischer: „Das wird eine perfekte Wahl“

Nach zwölf Jahren als Staatsoberhaupt hat Heinz Fischer erstmals wieder als einfacher Bürger gewählt. „Das wird eine perfekte Wahl“, zeigte sich der Alt-Bundespräsident optimistisch. Auch ist Fischer „absolut“ zuversichtlich, dass der von ihm unterstützte Kandidat Alexander Van der Bellen ihm in der Hofburg nachfolgen wird.

APA/Neubauer

Schon zeitig um 8.15 Uhr kam Fischer mit seiner Frau Margit gut gelaunt zum Amtshaus in der Lerchenfelder Straße im achten Bezirk. Es handle sich um eine wichtige Wahl und trotzdem „eine Wahl wie jede andere, weil jede Wahl wichtig ist“, betonte er.

Angelobung am 26. Jänner

In Wien sind heute 1.155.626 Menschen wahlberechtigt: Deutlich mehr davon sind Frauen. Rund 612.000 Frauen stehen 543.000 Männern gegenüber. Van der Bellen lag bei der Stichwahl im Mai in 22 Wiener Bezirken voran - mehr dazu in 1,15 Mio. Wiener heute wahlberechtigt.

TV-Hinweis

Ficht kein Kandidat die Wahl an, werden die Österreicher kurz vor Weihnachten - am 22. Dezember - ganz fix wissen, wer ihr nächstes Staatsoberhaupt ist. Auf die gewohnte Neujahrsansprache müssen sie dennoch verzichten: Denn angelobt wird Fischers Nachfolger erst am 26. Jänner. Bis dahin führen die drei Nationalratspräsidenten die Amtsgeschäfte. Fest steht, dass der achte gewählte Bundespräsident der erste wird, den weder SPÖ noch ÖVP ins Rennen geschickt haben.

Studiogast: Meinungsforscher Günther Ogris Eine erste Hochrechnung gibt es laut Meinungsforscher Günther Ogris nach 17.00 Uhr. Die Hochrechnung „für Wien um 19.00 Uhr wird schon sehr, sehr gut sein“.

Wann kommt das Ergebnis?

Leicht geändert hat sich das Prozedere am Wahlabend, was jedoch hauptsächlich Auswirkungen auf die Abläufe im Hintergrund bei Meinungsforschern und Journalisten hat. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Weitergabe von Resultaten vor Wahlschluss um 17.00 Uhr verboten. Allzu lange werden Medienkonsumenten aber nicht auf erste Ergebnisse warten müssen. Schon kurz nach 17.00 Uhr werden in ORF.at die ersten Prognosen zu sehen sein - mehr dazu in news.ORF.at.

