„Mehr Sexappeal“ für neue Post-Uniformen

Die Mitarbeiter der Österreichischen Post bekommen demnächst neue Uniformen. Entworfen werden sie von der Wiener Stardesignerin Marina Hoermanseder, die „mehr Charme und Sexappeal“ ankündigt.

Eine neue Uniform bekommen alle Postmitarbeiter „mit Außenauftritt“, also rund 8.500 Zusteller und 2.200 Filialmitarbeiter. „Viele Details sind funktionell und bleiben, aber ich sorge für mehr Charme und Sexappeal mit den Farben Gelb und Schwarz“, wird die Designerin in der „Krone“ (Montag) zitiert. „Das Blau der aktuellen Anzüge kommt weg.“ Die Uniformen der Zusteller sind derzeit schwarz-gelb, die Mitarbeiter in den Filialen tragen blaue Hemden und Tücher bzw. Krawatten.

Erste Entwürfe im Jänner

Hoermanseder hat bereits bei den Austrian Airlines (AUA) die neuen Uniformen designt. Die 30-Jährige wurde mit Entwürfen bekannt, die an medizinische Apparate oder orthopädische Korsetts aus dem 19. Jahrhundert erinnern. Sie arbeitet viel mit Leder, Metall und Fetisch-Elementen. Bei der teilstaatlichen börsennotierten Post werden die ersten Entwürfe im Jänner begutachtet.

