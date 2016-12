Motorradfahrer bei Pkw-Zusammenstoß getötet

Ein 48-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Wien-Ottakring ums Leben gekommen. Er kollidierte auf der Kreuzung Huttengasse/Opfermanngasse mit einem abbiegenden Auto.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16.00 Uhr auf der ampelgeregelten Kreuzung. Der 48-jährige war in der Huttengasse Richtung Thaliastraße unterwegs. Die 51-jährige Autofahrerin fuhr in die Gegenrichtung und wollte auf der Kreuzung mit der Opfermanngasse nach links in diese abbiegen.

ORF

Schwere innere Verletzungen

Gegenüber der Polizei gab die Frau an, dass sie an der Kreuzung zunächst stehen geblieben war, weil sie rot hatte. Als die Ampel auf Grün schaltete, sei sie dann losgefahren. Dabei kollidierte sie mit dem Motorradfahrer.

Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere innere Verletzungen. Er wurde sofort von einem Notarzt versorgt, starb laut Polizei aber noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Sie hatte einen Schock erlitten.