Häupl: Van der Bellens Wahl „wirkt beruhigend“

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat heute seine Freude über die Wahl von Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten bekräftigt. Diese wirke „eher beruhigend“, analysierte er die Auswirkung auf die Regierung.

„Es will ja niemand vor der Zeit (vor Herbst 2018, Anm.) eine Nationalratswahl. Das ist auch nicht mein Wunsch, es kann nur sein“, sagte Häupl gegenüber Journalisten zu Spekulationen um eine Vorverlegung der Nationalratswahl auf 2017.

ORF

Was Wien selbst bzw. die jüngsten Turbulenzen innerhalb der Rathaus-Roten betrifft, halte sich der Einfluss sehr in Grenzen: „Die Bundespräsidentenwahl hat mit der Diskussion in der Wiener SPÖ aber sowas von gar nichts zu tun.“ Wiewohl diese aus der überdurchschnittlichen Zustimmung der Wiener für Van der Bellen sehr wohl ihre Lehren ziehen könne. Diese wolle er aber „zuerst mit meinen Freunden“ besprechen.

Hofer-Sieg laut Häupl mit negativen Folgen

Klar schmerze es ihn, dass nun kein SPÖ-Kandidat Bundespräsident werde, so Häupl, er sei jedoch „sehr stolz auf die Wienerinnen und Wiener, dass sie so entschieden haben“ - für einen „weltoffenen, proeuropäischen“ Kandidaten, der für das Verbindende in der Gesellschaft stehe.

Für die Stadt selbst hätte ein Sieg von FPÖ-Kandidat Norbert Hofer jedenfalls negative Auswirkungen gehabt, nannte Häupl etwa die laufenden Bemühungen um die Ansiedlung der Europäischen Agentur für Arzneimittelzulassungen (EMA), die infolge des Brexit ihren Sitz in London aufgeben muss, als Beispiel. Dass Van der Bellens Sieg aus FPÖ-Sicht nur dank einer „Koalition der Verhinderer des Herrn Hofer“ gelungen sei, beweise nur „die übliche Arroganz der FPÖ“.

Zum weiteren Umgang mit der FPÖ erklärte Häupl, der Weg von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, sei der richtige: „Hart in der Sache der Auseinandersetzung, verbindlich in der Form. Das ist gut so, man soll gut miteinander reden können und gut miteinander umgehen.“ Er habe mit Parteichef Heinz Christian Strache und FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus auch schon ein Bier getrunken

Vassilakou: „Kein grüner Wahlerfolg“

Erfreut zeigte sich wenig überraschend auch Wiens Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou: „Besonders stolz macht mich, dass Wien wie eine Metropole gewählt hat. Europäisch, weltoffen und zugleich auch eine Stimme für Respekt und Anstand.“

Als grünen Erfolg wolle sie den Sieg Van der Bellens, der als unabhängiger Kandidat angetreten war, jedoch nicht verbuchen, das wäre „vermessen“, erklärte Vassilakou im Interview mit „Wien heute“: „Dabei waren nicht nur alle Grünen aus tiefstem Herzen, sondern auch viele aus der SPÖ, Teile von der ÖVP, aber auch tausende Bürgerinnen und Bürger, die mit Parteien überhaupt nichts zu tun haben.“

NEOS: „Altes System wurde abgewählt“

„Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn unterstützt haben“, kommentierte NEOS-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger Alexander Van der Bellens Wahlsieg im „Wien heute“-Interview. Diese habe jetzt jedoch viel zu tun und müsse einen Schritt auf die Hofer-Wähler zumachen. Auch die Bundesregierung dürfe sich nicht zurücklehnen. „Es ist nicht so, dass der Kandidat des Systems gewonnen hat, sondern einer der Oppositionspartei, auch wenn er überparteilich angetreten ist.“ Das alte System, Rot und Schwarz, sei abgewählt, so Meinl-Reisinger.

„Ich bin überzeugt, dass Alexander Van der Bellen alles dazu tun wird, um ein guter Bundespräsident zu sein“, so ÖVP-Wien-Obmann Gernot Blümel. Das beste wäre aber natürlich ein Kandidat der ÖVP gewesen. Angesprochen auf die Wahlempfehlung von Bundesparteichef Reinhold Mitterlehner für Alexander Van der Bellen, sagte Blümel: „Wir haben uns an die Vorgabe gehalten, dass es keine Wahlempfehlung gibt.“ Unter den Funktionären habe es Sympathien für beide Kandidaten gegeben: „Deswegen war es klug, als ÖVP Wien zu sagen, wir geben keine Wahlempfehlung ab.“