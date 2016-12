KH Nord: Rettungszufahrt zu niedrig

Auf der großen Baustelle für das Krankenhaus Nord hat es wieder eine kleine Panne gegeben. Die Zufahrt zum Parkplatz, auf dem auch die Rettungsautos stehen, wurde für diese zu niedrig gebaut.

Es sei ein Planungsfehler gewesen, bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) gegenüber „Radio Wien“. Die „Presse“ hatte in ihrer Mittwochausgabe über die Panne berichtet. Laut KAV sind Löschwasserleitungen um acht Zentimeter zu tief verlegt worden, die Rettungsautos wären mit ihrem Dach angestreift.

Umbaukosten „ein paar tausend Euro“

Bemerkt habe man den Fehler schon Anfang des Jahres so die KAV-Sprecherin, und man habe ihn dann auch gleich behoben. Der Umbau habe „ein paar tausend Euro“ gekostet. Für die Kosten will der KAV jedoch nicht selbst aufkommen: Man habe eine Versicherungsmeldung erstattet, der zuständige Planer, der an dem Fehler Schuld sei, solle den Schaden bezahlen.

Rechnungshofbericht im Frühjahr erwartet

Im Vergleich zu anderen Vorkommnissen rund um das Krankenhaus Nord handelte es sich um eine kleine Panne. Teurer und vor allem zeitraubender waren etwa der Konkurs einer Fassadenfirma oder Fehlberechnungen der Statiker - mehr dazu in KH Nord um 95 Mio. Euro teurer- Auch der Rechnungshof des Bundes beschäftigt sich derzeit mit der Großbaustelle, im KAV ewartet man einen Endbericht im Frühjahr 2017 - mehr dazu in KH Nord wird Fall für Rechnungshof.

Eigentlich hätte das Krankenhaus Nord schon 2016 in Betrieb gehen sollen, nun wird das Spital voraussichtlich Mitte 2018 die ersten Patienten sehen. Der technische Probebetrieb läuft bereits. Im Sommer war wieder ein Kostenanstieg befürchtet worden - mehr dazu in Kostenanstieg bei Krankenhaus Nord befürchtet.

