Mann niedergestochen und vor Spital abgelegt

Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstag in Wien-Brigittenau niedergestochen worden. Er musste notoperiert werden. Der Täter soll ein Kollege gewesen sein, der Chef der beiden legte den Schwerverletzten danach vor einem Spital ab.

Passanten fanden den 31-Jährigen am Dienstag gegen Mittag auf einem Gehsteig vor dem Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus und brachten ihn in die Notaufnahme. Er wies eine Stichwunde im Oberkörper auf und musste sofort operiert werden. Lebensgefahr bestand keine.

Überwachungsvideo zeigt Vorfall

Als er aus der Narkose erwachte, wurde er von der Polizei befragt. Dabei gab er an, dass sein 45-jähriger Arbeitskollege auf ihn eingestochen habe. Dieser widersprach und behauptete vielmehr, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben soll.

Tatort war die Küche eines Restaurants in der Jägerstraße, in dem beide Türken arbeiten. Weil diese videoüberwacht ist, konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Wien die Unfalltheorie rasch widerlegen. Der 45-Jährige wurde festgenommen, er befand sich am Mittwoch in Haft, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Chef wollte nicht auf Rettung warten

Der Chef der Männer gab gegenüber der Polizei an, dass er die Verletzung seines Mitarbeiters mitbekommen habe. Weil er nicht auf die Rettung warten wollte, habe er den 31-Jährigen selbst zum Spital gefahren. Warum er das Opfer nicht direkt in die Notaufnahme gebracht habe, war vorerst unklar, ebenso die Hintergründe der Tat.