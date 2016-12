Toter nach Messerstichen in Lokal

Eine Streit in einem Lokal in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf heute mit einer Messerattacke geendet. Ein 34-jähriger Mann verstarb noch am Tatort, ein 37-Jähriger wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen Mitternacht in einem Lokal in der Quellenstraße. Drei Männer gerieten dort laut Zeugenangaben in Streit und begannen zu raufen. Dabei zückte ein Mann laut Polizei ein Messer, stach auf die beiden anderen ein und flüchtete danach.

Hausdurchsuchung durchgeführt

Der 34-Jährige erlitt tödliche Verletzungen am Oberkörper, er verstarb noch im Lokal. Der 37-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Hintergründe für die Tat seien noch unklar, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber Radio Wien. Man habe jedoch bereits erste auch namentliche Hinweise auf den Tatverdächtigen, es habe auch bereits eine Hausdurchsuchung stattgefunden, die jedoch kein Ergebnis gebracht habe. Weitere Informationen folgen in Kürze.