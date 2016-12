Tumor bei Pandavater festgestellt

Einer der Pandas im Tiergarten Schönbrunn ist schwer erkrankt. Bei Long Hui, dem Vater der kürzlich geborenen Pandazwillinge, wurde ein Tumor entdeckt. Ob er operiert werden kann, ist laut Tiergarten noch unklar.

Der Tumor wurde laut einer Sprecherin des Tiergartens im Bauchraum des Pandas entdeckt. Er bekomme die beste tiermedizinische Betreuung und stehe unter ständiger Beobachtung von Tierärzten, Zoologen und Tierpflegern. Daher befinde sich Long Hui derzeit meist im nicht einsehbaren Teil der Innenanlage des Zoos.

Jutta Kirchner

Austausch mit Pandaspezialisten in China

Außerdem stehe man in Austausch mit den Pandaspezialisten in China. Long Hui ist der Vater der im März auf die Welt gekommenen Pandabären Fu Feng und Fu Ban - mehr dazu in Pandazwillinge sind offiziell „getauft“ und in Pandazwillinge in Schönbrunn öffneten Augen. Long Hui und seine Partnerin Yang Yang leben seit 2003 im Tiergarten Schönbrunn.

Link: