Handyapp rettet Partys in Innenstadt-Disko

In einer Wiener Innenstadtdisko darf in Kürze wieder bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Nach Anrainerbeschwerden musste die „Bettel-Alm“ am Lugeck bereits um Mitternacht zusperren. Für Ruhe soll nun eine Handyapp sorgen.

Ab 1. Jänner 2017 darf die „Bettel-Alm“ wieder bis 6.00 Uhr früh geöffnet haben. Die Polizei bestätigte gegenüber wien.ORF.at entsprechende Medienberichte - es sei ein neuer Bescheid erlassen worden. Davor hatte das Verwaltungsgericht entschieden, dass die „Bettel-Alm“ bereits um Mitternacht zusperren muss, weil sich Anrainer über Lärm durch Warteschlangen vor dem Lokal beschwert hatten - mehr dazu in Lärm: Wirte fürchten Klagswelle.

App soll Warteschlangen verhindern

Ausschlaggebend war nun, dass der Lokalbetreiber eine Handyapp entwickeln ließ, die Menschenansammlungen vor dem Lokal verhindern soll. Künftig können die Gäste über diese App Eintrittskarten kaufen. „Falls das Lokal voll sein sollte, bekommt man einen negativen Bescheid zurück, wo drin steht: Bitte probieren Sie es später wieder“, erklärte Lokalchef Mario Obermaier im ORF-Interview.

Man teste das System bereits seit drei Wochen und es werde gut angenommen, so Obermaier. Auch in anderen Städten seien derartige Apps schon im Einsatz, etwa in Barcelona. 30.000 Euro steckte die „Bettel-Alm“ laut eigenen Angaben in die Entwicklung der App.

Lokalbetreiber: „Knapp vor Insolvenz“

Man hoffe nun auf ein gutes Ende und bemühe sich um ein gutes Auskommen mit den Nachbarn, betonte der Lokalchef. Die verkürzten Öffnungszeiten hätten die „Bettel-Alm“ 1,1 Millionen Euro gekostet: "Es geht um unsere Existenz, wir waren knapp davor, dass wir in Insolvenz gehen.“ Die „Bettel-Alm“ existiert seit drei Jahren, knapp 300 Gäste passen in das Lokal. Geboten wird laut Website „Hüttengaudi“ mitten in Wien. Neben dem Standort am Lugeck gibt es auch einen in der Johannesgasse.

Link: