Junge Verlage präsentieren sich im MQ

Das MuseumsQuartier wird am Wochenende zum vierten Mal zur Bühne für kleine und unabhängige Verlage: Beim „BuchQuartier“ stellen über 90 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Programm vor.

Lesungen und Gespräche mit Autoren runden die Messe ab. Das „BuchQuartier“ ist auch Plattform für jene Verlage, die es sonst eher schwer haben. Wie viele kleine literarische Verlage es in Wien genau gibt, ist selbst für den Verlegerverband schwer zu schätzen - maximal 30 bis 40 dürften es sein.

Marlene Karpischek

Leser zum ersten Mal aufmerksam machen

Der Luftschacht-Verlag in der Leopoldstadt ist einer von ihnen und heuer zum ersten Mal beim Buchquartier dabei, wie Verleger Jürgen Lagger erzählt. Bei anderen Messen ist er schon vertreten gewesen: „Dort ist es oft auch so, dass man Leserinnen zum ersten Mal auf den Verlag aufmerksam machen kann. Die dann kommen, was für schöne Bücher und ich kannte sie gar nicht. Das ist ein bisschen Basisarbeit.“

Veranstaltungshinweis „BuchQuartier“, am 10. & 11. Dezember, jeweils 10.00 - 19.00 Uhr, im MuseumsQuartier, Ovalhalle/Arena21/Freiraum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Seit 2003 gibt es den Luftschacht-Verlag schon, inzwischen ist Lagger im Gegensatz zu vielen Kollegen Vollzeit-Verleger. Das Überleben funktioniert mehr schlecht als recht - und eigentlich nur dank der Verlagsförderung, „ohne diese Unterstützung der öffentlichen Hand wäre das nicht möglich.“ Dafür kann Lagger auch einmal ein Buch verlegen, von dem er selbst überzeugt ist - ohne Rücksicht auf ökonomische Faktoren.

Marlene Karpischek

Girtler präsentiert neues Buch

Das „BuchQuartier“ zeigt in diesem Jahr auf 1.000 Quadratmetern unter anderem eine Lesung von Bachmann-Publikumspreisträgerin Stefanie Sargnagel. Außerdem präsentiert Soziologe und Feldforscher Roland Girtler am Sonntag sein neues Buch „Allerhand Leute“. Der Wiener Comiczeichner Nicolas Mahler gibt eine Signierstunde. Am Samstagabend wird darüber hinaus der 1. „Österreichische Cartoonpreis“ zum Thema „Wissenschaft“ verliehen. Der Eintritt zum „BuchQuartier“ ist frei.

Link: