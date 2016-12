AUA-Landung wegen falscher Öldruckanzeige

Wegen einer falschen Öldruckanzeige ist am Freitagvormittag ein Austrian-Airlines-Flugzeug ungeplant in Salzburg zwischengelandet. Die Dash-Maschine war auf dem Weg von Basel nach Wien, als es zu dem Problem kam.

„In einem solchen Fall sehen die Prozesse eine kontrollierte Abschaltung des Triebwerks vor“, hieß es seitens der AUA. Danach steuerte die Crew den nächstmöglichen Flughafen an. Die Landung verlief laut AUA ohne Probleme. „Zu keiner Zeit bestand Gefahr für Passagiere und Crew.“ Die 74 Passagiere an Bord seien so schnell wie möglich umgebucht worden.

Starker Passagierzuwachs im November

Erst kurz davor hatte die AUA bekanntgegeben, dass sie bei den Passagierzahlen im November stark zugelegt hat. Sie beförderte um 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings war ein Teil auf den Streik bei der Konzernmutter Lufthansa zurückzuführen, bei dem die AUA aushalf - mehr dazu in Streiks pushten AUA-Passagierzahl im November.

Unterdessen sucht die AUA dringend nach Pilotinnen und Piloten. Erstmals seit 2011 werden auch wieder Bewerber ohne Flugpraxis aufgenommen und ausgebildet. Derzeit laufen die Aufnahmetests – rund 90 Prozent schaffen diese nicht - mehr dazu in AUA-Pilotenauswahl: 90 Prozent fallen durch.

