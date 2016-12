Mehr als 1.200 Carsharing-Autos in Wien

Vom Smart bis zum BMW: Seit fünf Jahren gibt es in Wien kommerzielle Carsharing-Anbieter. Diese ziehen nun eine positive Zwischenbilanz und wollen ihr Angebot verstärken. Denn die Bereitschaft, das Auto zu teilen, steigt.

Vor fünf Jahren startete Carsharing in Wien mit einem Anbieter. Das Konzept ist aufgegangen. „Wenn alles so bleibt wie es jetzt ist, dann werden wahrscheinlich im März die neuen Mercedes-Modelle kommen. Und dann werden wir in Wien 700 Fahrzeuge haben“, so Car2Go-Geschäftsführer Alexander Hovorka gegenüber „Wien heute“.

Neben Car2Go gibt es noch Drive Now und ZipCar als kommerzielle Anbieter. Alle drei können sich behaupten. Nur Flinkster, das Carsharing der Deutschen Bahn, verließ die Stadt nach drei Jahren aus wirtschaftlichen Gründen wieder - mehr dazu in Zu wenig Platz: Flinkster verlässt Wien.

ORF

Kostengünstiger durch die Stadt

„Insgesamt ist zu erkennen, dass es einen Trend hin zu Sharingangeboten gibt. Die Bereitschaft der Bevölkerung nicht ein eigenes Auto zu besitzen sondern dann, wenn man eines braucht, zu nutzen, ist gestiegen“, so Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

„Es ist für die Stadt positiv, wenn Carsharing zunimmt, weil dann auch weniger eigene Autos gebraucht werden und damit auch weniger Platz verbrauchen. Auch für den Einzelnen hat es einen Vorteil, denn wenn man in der Kombination mit öffentlichem Verkehr, Gehen, Radfahren und Carsharing mobil ist, ist man einfach kostengünstiger unterwegs“, so Gratzer. Von mehr Carsharing profitiere vor allem aber auch die Umwelt, so der Experte.

Links: