Tödliche Messerstiche: Täter identifiziert

Nach den tödlichen Messerstichen bei einem Streit am Freitag in einem Lokal in Favoriten ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei den Mann inzwischen jedoch identifizieren.

Die Ermittler vermuten, dass sich der - ihnen nun namentlich bekannte - Verdächtige bereits ins Ausland abgesetzt haben könnte. Daher wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Samstag - mehr dazu in Mann erstochen: Weiter Fahndung nach Täter.

Befragung noch am Wochenende

Bei dem Streit in der Nacht auf Freitag wurde ein 34 Jahre alter Pole durch Messerstiche getötet. Sein 37-jähriger Freund wurde schwer verletzt, war aber außer Lebensgefahr. Der Verletzte konnte bisher nicht einvernommen werden, eine Befragung ist jedoch noch für das Wochenende geplant. Da der Mann jedoch stark alkoholisiert war, erhoffen sich die Ermittler wenig Neues.

Tatort war eine Bar in der Quellenstraße. Der 34- und der 37-Jährige gerieten gegen 0.00 Uhr mit dem nicht direkt bei ihnen sitzenden Mann in Streit. Dieser zog ein Messer und stach den Kontrahenten mehrfach in den Oberkörper. Der 34-Jährige erlitt mindestens fünf Stiche und starb etwa 30 Minuten später im Rettungswagen. Das zweite Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.