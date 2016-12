Diebesgut in Socken am Friedhof vergraben

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die gemeinsam mit einem dritten Verdächtigen in Wien und Niederösterreich tätig waren. Einen Teil der Beute vergruben sie in einem Socken neben dem Wiener Zentralfriedhof.

Die drei Männer im Alter zwischen 26 und 28 Jahren gingen immer bei Einbruch der Dämmerung auf Tour. „Sie sind verdächtigt, vor allem in den Außenbezirken, im 22. Bezirk und auch im zehnten Bezirk Richtung Niederösterreich tätig gewesen zu sein“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien.

zurück von weiter

Schmuck und Geld gestohlen

Einen Teil der Beute vergruben die mutmaßlichen Täter unter einem Baum neben der Mauer zum Zentralfriedhof. „Dort haben die Tatverdächtigen Goldschmuck in einem Socken vergraben“, so Eidenberger. Bereits am Mittwoch beobachteten Beamte der Polizei, wie die Männer mehrere Gegenstände in den Kofferraum eines Autos luden und nach Wien fuhren. In einer Wohnung fand die Polizei dann einen Tresor sowie Schmuck, Münzen und Geld. Das Trio soll für mindestens fünf Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein. Der dritte Tatverdächtige wird noch gesucht.