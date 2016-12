Sibylla Antel verstorben

Sibylla Antel ist am Samstag gestorben. Das hat die Bestattung Wien am Montag gegenüber dem ORF bekanntgegeben. Die Witwe von „Der Bockerer“-Regisseur Franz Antel wird im Ehrengrab ihres Mannes am Zentralfriedhof beigesetzt.

Das Ehrengrab befindet sich zwischen Ruhestätten von Falco und Alfred Worm (Gruppe 40, Nummer 80). Dort wurde auch ihr Mann, Franz Antel, der vor neun Jahren im 95. Lebensjahr gestorben ist, beerdigt - mehr dazu in Abschied von Franz Antel (wien.ORF.at; 23.8.2007).

zurück von weiter

Vierte und fünfte Ehefrau

Sibylla Antel war einst die Sekretärin des Bühnen- und Filmschauspielers Curd Jürgens. Sie war - nach Hilde Louise, Hannelore Bollmann und Elisabeth Freifrau von Ettingshausen - Franz Antels vierte und fünfte Ehefrau. Er war mit ihr von 1978 bis 1989 verheiratet und dann erneut ab 1995.

Unter dem Filmregisseur entstanden mehr als hundert Spielfilme. Er wurde mit Titeln wie „Der alte Sünder“, „Hallo Dienstmann“, „Oberst Redl“ oder „Der Bockerer“, aber auch mit den berühmt-berüchtigten „Wirtinnen“-Sexfilmchen der 60er und 70er Jahre zum Inbegriff des heimischen Unterhaltungsfilms. Außerdem war der Regisseur über Jahrzehnte einer der wenigen Fixsterne am österreichischen Society-Himmel.

Links: