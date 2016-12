Auto von Fußgängerbrücke aufgespießt

Ein spektakulärer Unfall ist am Dienstagabend in Wien-Strebersdorf passiert. Ein Auto prallte gegen eine Fußgängerbrücke und wurde vom Geländer fast komplett durchstoßen. Der 21-jährige Lenker wurde schwer verletzt.

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte am Dienstag gegen 21.45 Uhr zum Unfallort in der Autokaderstraße in Wien-Strebersdorf aus. Der hölzerne Handlauf der Brücke, die über den Marchfeldkanal führt, hatte die Windschutzscheibe und fast den kompletten Sitzbereich des Autos durchstoßen. Das Fahrzeug, ein Kombi, blieb auf der Brücke hängen.

Alkoholisierter Lenker lief davon

Laut einer Zeugin flüchtete der 21-jährige Unfalllenker. Feuerwehr und Polizei suchten mit Hunden und einem Hubschrauber nach ihm. Erst gegen 23.00 Uhr konnte er einige hundert Meter entfernt gefunden werden. „Wir haben ihn stark unterkühlt an den Rettungsdienst übergeben“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Die Rettung brachte den Schwerverletzen mit einem Schädel-Hirn-Trauma und zahlreichen Prellungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Wiener Berufsrettung nicht. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert, er wies über 1,2 Promille auf.

Brücke gesperrt

Die Feuerwehrkräfte schnitten mit einem Trennschleifer den Handlauf des Geländers aus dem Auto. Vom Kran eines Feuerwehr-Abschleppfahrzeuges wurde das Wrack schließlich von der Brücke gehoben und an einem sicheren Platz abgestellt.

Warum der Lenker gegen die Fußgängerbrücke prallte, war zunächst unklar. Die Brücke befindet sich am Ende einer Sackgasse. Abseits von dem zerstörten Geländer habe die Brücke keinen offensichtlichen Schaden erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Aus Sicherheitsgründen sei sie aber bis zur Behebung des Schadens gesperrt worden.