Nationalbibliothek stellt Prunksaal-Bücher online

Gemeinsam mit Google hat die Österreichische Nationalbibliothek den Bestand von rund 200.000 Büchern aus dem Prunksaal digitalisiert und online gestellt. Die Werke können nun weltweit und kostenfrei gelesen werden.

Die Werke erschienen zwischen 1501 und 1850, teilte die Nationalbibliothek in einer Aussendung mit. Interessierte können die Werke über „QuickSearch“, den Onlinekatalog der Österreichischen Nationalbibliothek, sowie über Google Books und die europäische digitale Bibliothek „Europeana“ aufrufen, im Volltext durchsuchen, lesen und auch vollständig herunterladen. Somit sei etwa auch die Privatbibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen erstmals im Volltext durchsuchbar.

Google Arts & Culture

Insgesamt über 420.000 Bände gescannt

Der historische Druckschriftenbestand der Österreichischen Nationalbibliothek umfasst rund 600.000 Werke mit etwa 200 Millionen Seiten, die vom 16. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts reichen.

Im Rahmen des Projekts „Austrian Books Online“, das in einer Public-Private-Partnership mit Google durchgeführt wird, wird dieser urheberrechtsfreie Bestand seit 2010 digitalisiert und online zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind mehr als 420.000 Bände gescannt. Das Projekt soll 2018 und damit zum 650. Geburtstag der Österreichischen Nationalbibliothek abgeschlossen sein.

Prunksaal per Mausklick begehbar

Bereits seit Juli ist auch der Prunksaal selbst digital verfügbar. Im Zuge einer Kooperation mit Google wurde der Saal mit einer 360-Grad-Spezialfotokamera aufgenommen. Dadurch ist eine virtuelle Rundum-Ansicht des knapp 80 Meter langen Innenraums möglich. Zusätzlich kann man online eine Gigapixel-Aufnahme, also eine hochauflösende Detailaufnahme, des berühmten Deckenfreskos im Mitteloval bestaunen - mehr dazu in Per Mausklick in die Nationalbibliothek.

Link: