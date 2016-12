Bis zu 150 Ärzte bei Protestmarsch

In Wien sind heute Vormittag 100 bis 150 Ärzte zu einem Protestmarsch zusammengekommen. Sie demonstrierten gegen Gesundheitsreformen. Zahlreiche Praxen sind heute zu, ein verstärkter Andrang in den Spitälern blieb vorerst aus.

Die Teilnehmer der Demo zogen in weißen Kitteln mit Trommeln, Trillerpfeifen und großen roten Pappscheren mit der Aufschrift „Kostenschere im Gesundheitssystem“ durch die Innenstadt. Der Weg führte vom Billrothhaus, dem Sitz der Gesellschaft der Ärzte, zum Franziskanerplatz. Die Ärzte befürchten durch die geplanten Reformen einen „Massenbetrieb“ und „Zentralisierung“ statt wohnortnaher Versorgung mit persönlichem Bezug, wie etwa eine Hausärztin aus dem 12. Bezirk erklärte.

APA/Herbert Neubauer

Am Ende der etwa 40-minütigen Demo versammelten sich die Teilnehmer zu einer kurzen Kundgebung. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Ärztekammer, sprach von einem „Mahnweg“, mit dem die Hausärzte „ein deutliches Signal dafür gesetzt haben, dass den Patienten die wohnortnahe Versorgung, die freie Arztwahl und das soziale Gesundheitssystem erhalten bleiben“. Im Nationalrat wird am Mittwoch eine Reform beschlossen, die mehr sogenannte Primärversorgungszentren bringen soll.

Punsch und Würstel für teilnehmende Ärzte

„Wir haben das gemeinsame Interesse, zu verhindern, dass im Gesundheitssystem eingespart wird“, betonte auch der Wiener Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Der Hausarzt dürfe nicht durch „anonyme Ambulatorien im Eigentum von Kapitalgesellschaften“ ersetzt werden. Nach Angaben der Polizei nahmen an die 100 Personen an der Demonstration teil, die Kammer zählte mehr als 150. Nach der Demo, die kurz nach 11.00 Uhr beendet war, gab es Punsch und Würstel für die teilnehmenden Ärzte.

APA/Herbert Neubauer

Bisher kein erhöhter Andrang in Spitälern

In Wien blieben am Mittwoch aus Protest zahlreiche Hausarztpraxen geschlossen, gestreikt wird auch in Kärnten und dem Burgenland - mehr dazu in Großteil der Hausärzte streikt mit. Länger geöffnet bleiben deshalb die Spitalsambulanzen und die Gesundheitszentren der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - mehr dazu in Ärztestreik: Verstärkte Ambulanzzeiten.

Erwartungsgemäß gibt es keinen besonders hohen Andrang", sagte die Obfrau der WGKK, Ingrid Reischl, zum Patientenaufkommen in den Gesundheitszentren. Auch in den Wiener Gemeindespitälern herrsche „überall Normalbetrieb“, wie ein Sprecher mitteilte. Im Gesundheitszentrum Mariahilf und in der Kinderambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Nord gebe es „eine leichte Steigerung“ im Patientenaufkommen, sagte Reischl. Es komme nicht zu längeren Wartezeiten, betonte sie. Auch im Hanusch-Krankenhaus in Penzing seien nicht mehr Patienten als sonst. Im Wiener AKH herrscht laut einer Sprecherin ebenfalls „ganz normaler Betrieb“.

Links: