Schloss Cobenzl: Räumung bis Jahresende

Der jahrelanger Rechtsstreit um das Schloss Cobenzl hat offenbar ein Ende. Der Oberste Gerichtshof bestätigte eine Räumungsklage der Stadt. Der bisherige Pächter müsse bis Jahresende hinaus, so SPÖ-Umweltstadträtin Ulli Sima.

Ende Jänner werde man sich auf die Suche nach einem neuen Pächter für das Cafe-Restaurant machen, teilte Sima mit. Bis dahin würden die entsprechenden Kriterien festgelegt. Wie die Stadträtin betonte, soll das Schloss Cobenzl weiter gastronomisch genutzt werden. Eine enge Kooperation mit dem benachbarten städtischen Weingut wird laut Sima dabei angestrebt.

ORF

Pächter betrieb Cafe-Restaurant seit 1980ern

Mit der Entscheidung geht ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem bisherigen Betreiber Olaf Auer zu Ende - mehr dazu in Rechtsstreit um Schloss Cobenzl geht weiter. Bereits 2012 habe man eine Kündigung ausgesprochen so Sima, weil man mit dem Betreiber nicht mehr zufrieden gewesen sei. „Es ist einfach in die Jahre gekommen. Es ist nicht mehr in einem sehr schönen Zustand, und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man ein neues Kapitel aufschlägt“, so Sima gegenüber "Wien heute.

Der 73-jährige Auer betrieb das Cafe-Restaurant seit den 1980er Jahre. Er hofft nach wie vor auf ein Umdenken der Verantwortlichen, näher wollte er sich am Mittwoch gegenüber „Wien heute“ nicht äußern.