In Ordensspitälern droht Arbeitskampf

In den Ordensspitälern droht ein Arbeitskampf. Die für heute geplante fünfte Verhandlungsrunde wurde abgesagt, die Gewerkschaft hat hält stattdessen eine Betriebsrätekonferenz ab.

Dort soll über Kampfmaßnahmen abgestimmt werden. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Willibald Steinkellner, teilte am Donnerstag in einer Aussendung mit, dass das Angebot der Arbeitgeber für die Spitalsmitarbeiter Verschlechterungen bedeuten würde.

Die Betriebsräte in den Krankenhäusern würden die Beschäftigten jetzt über das Angebot informieren. „Dann wird über die nächsten Schritte und allfällige Kampfmaßnahmen bis hin zum Streik abgestimmt. Unsere Geduld ist zu Ende, wenn es nach fünf Verhandlungsrunden keine substanzielle Bewegung gibt, müssen eben Aktionen und Protestkundgebungen folgen“, kündigt Steinkellner an.

„Große Einkommenskluft“

Bei den Verhandlungen geht es einerseits um die Einkommenserhöhung für 2017 für rund 10.000 Beschäftigte, andererseits um ein neues Gehaltsschema für das nichtärztliche Personal. „Zwischen den Einkommen in den Ordensspitälern und jenen in öffentlichen Spitälern klafft eine enorme Lücke“, so Steinkellner.

„Da die Arbeitgeber trotz monatelanger Verhandlungen nicht bereit sind, diese Lücke zu schließen und für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, haben wir die nächste Verhandlungsrunde am 15. Dezember abgesagt, um die Beschäftigten ausführlich informieren zu können. Sie werden darüber entscheiden, wie wir bis zum darauffolgenden Verhandlungstermin am 10. Jänner weiter vorgehen“, kündigte der Gewerkschafter an.

