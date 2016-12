Frau nach Bruststich verstorben

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist heute Früh eine 38-jährige Frau nach Stichen in die Brust verstorben. Sie war laut Polizei von ihrem Mann attackiert worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort, die Fahndung läuft.

Laut Polizei wurde die Frau um 7.35 Uhr in einer Wohnung in der Mariahilfer Straße von ihrem Mann mit einem Messer attackiert. Der 16-jährige Sohn musste die Bluttat mitansehen, er alarmierte die Rettungskräfte. Das Opfer hatte zahlreiche Stichverletzungen im Brustbereich erlitten, auch ins Herz. „Die Frau ist noch eine halbe Stunde reanimiert worden, wir konnten ihr aber nicht mehr helfen“, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

APA/Hans Punz

Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos

Der mutmaßliche Täter flüchtete, nach dem namentlich bekannten 39-Jährigen läuft eine Großfahndung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, die Hintergründe der Tat sind derzeit aber noch unklar. Die Einsatzkräfte verständigten die Akutbetreuung Wien. „Die Mitarbeiter sind beim Sohn und kümmern sich um ihn“, berichtete Had.