17-Jähriger nach Freispruch wieder verhaftet

Unmittelbar nachdem er am Landesgericht wegen eines anderen Delikts freigesprochen worden war, ist ein 17-Jähriger noch in der Justizanstalt Josefstadt erneut festgenommen worden. Ihm wird ein Raubüberfall vorgeworfen.

Der 17-Jährige wird verdächtigt, am 21. Oktober mit zwei Komplizen einen 47-Jährigen in einer Straßenbahn angesprochen zu haben. Daraufhin habe das spätere Opfer das Trio in seine Wohnung in der Nordwestbahnstraße in der Brigittenau eingeladen, wo Alkohol konsumiert wurde.

Das Trio soll dann den 47-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und ihm seine Geldbörse geraubt haben, schilderte Paul Eidenberger, Sprecher der Wiener Polizei. Der 17 Jahre alte Slowake und die noch unbekannten Mittäter, ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 sowie eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren, flüchteten.

Freispruch wegen anderen Delikts

Am Mittwoch stand der 17-Jährige wegen eines anderen Delikts vor Gericht, in diesem Verfahren wurde er freigesprochen. Die Festnahme erfolgte dann noch in den Entlassungsräumlichkeiten der Justizanstalt Josefstadt. Der 17-Jährige war in der Vernehmung zum Überfall teilweise geständig. Daraufhin wurde er in die Justizanstalt zurückgebracht.